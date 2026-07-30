Prisión preventiva a una mujer con antecedentes acusada de vender drogas

Una mujer sospechada de vender drogas y con antecedentes continuará detenida luego de que el Juzgado de Garantías Nº 1 decretara su prisión preventiva.

Se trata de María José Dupak, quien fue arrestada el pasado jueves 16, por efectivos de la DDI bahiense, en la zona de Azara al 1.900, en el barrio Miramar.

Tras su detención, los efectivos allanaron su vivienda, en Monteagudo al 600 del barrio San Martín, donde secuestraron elementos de corte y fraccionamiento, cocaína, marihuana y teléfonos celulares.

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La imputada era investigada desde el 7 de febrero de 2025, cuando operadores del Centro Único de Monitoreo (CeUM) advirtieron movimientos de “pasamanos” (entrega de droga a cambio de dinero) en la primera cuadra de la calle Montevideo.

De inmediato dieron aviso a los efectivos del Comando de Patrullas, que interceptaron a Dupak y secuestraron en su poder marihuana y un teléfono.

“Del análisis del dispositivo surge la conversación mantenida previamente con el comprador, así como otras ventas -de marihuana y cocaína- acreditadas con las constancias de las transferencias”, señalaron fuentes judiciales.

Mencionaron que Dupak se encuentra acusada de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y comercialización de sustancias entre el 7 de noviembre de 2024 y el momento de su captura.

Al momento de declarar en la fiscalía, la mujer dijo que era inocente y “negó la tenencia de la cocaína”.

Dupak cuenta con antecedentes por el mismo delito: el 27 de septiembre de 2022 había sido condenada por el Tribunal en lo Criminal Nº 1 a 4 años de prisión.