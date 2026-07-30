La tasa de suicidios bajó en Bahía Blanca y se ubicó por debajo de la media nacional

La tasa de suicidios en Bahía Blanca descendió de 10 a 7,5 casos cada 100.000 habitantes desde 2023, en contraste con la tendencia nacional, donde el índice alcanzó los 11,8 casos cada 100.000 habitantes, un 21 % más que en años anteriores.

Los datos fueron difundidos este miércoles por el intendente Federico Susbielles, quien los atribuyó a las políticas implementadas a través del Programa Integral de Salud Mental del Municipio, creado en 2024 para fortalecer la prevención, el acompañamiento y el acceso a la atención desde una perspectiva comunitaria.

"En la Argentina los números de suicidio lamentablemente se han disparado. Son números dramáticos: están alcanzando hoy a 11,8 cada 100.000 habitantes, lo que implica un crecimiento del 21 %", sostuvo el jefe comunal.

En contraposición, afirmó que en Bahía Blanca "esos números son decrecientes" y señaló que la tasa pasó de 10 a 7,5 casos cada 100.000 habitantes desde el inicio de la gestión.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Según explicó, entre las medidas impulsadas se encuentran la conformación de equipos territoriales de salud mental en las zonas de mayor incidencia, la inauguración de la primera unidad residencial para el abordaje de consumos problemáticos en el Hospital Penna, en conjunto con la Provincia, y el desarrollo de acciones preventivas mediante el programa "Hablemos" en escuelas, clubes e instituciones.

Los indicadores surgen del informe Situación epidemiológica de los intentos de suicidio, mortalidad y gestión de las trayectorias de cuidado en el partido de Bahía Blanca – período 2025, elaborado por el Departamento de Epidemiología y Calidad, el Departamento de Salud Mental del Municipio y el equipo interdisciplinario Red de Vidas.

Perfil de los casos

El informe señala que el 68 % de los suicidios consumados correspondió a hombres, con una media de edad de 42 años.

En cuanto a los intentos de suicidio, la tasa fue de 124,2 casos cada 100.000 habitantes. Durante 2025 se registraron 455 notificaciones correspondientes a 414 personas. En este grupo predominó la población femenina, que representó el 66,8 % de los casos, mientras que la mayor incidencia se concentró entre jóvenes de 15 a 24 años.

Además, el relevamiento identificó que la mayor concentración de eventos se registró en el anillo pericéntrico de la ciudad, con focos de mayor incidencia en los sectores sur y sudoeste.

Dispositivos implementados

Como parte del Programa Integral de Salud Mental, el Municipio informó que actualmente funcionan equipos territoriales en los cuatro sectores con mayor incidencia, una unidad residencial para personas con consumos problemáticos en el Hospital Penna y programas preventivos como "Hablemos" y "Apostar No es Jugar", orientados a escuelas, clubes e instituciones.

También se conformó el Consejo Municipal de Políticas de Salud Mental, que articula acciones con el sistema judicial, fuerzas de seguridad y efectores de salud, y se implementó un dispositivo de continuidad de cuidados que realiza un seguimiento de las personas luego del alta hospitalaria durante el primer año, con contactos a los siete días y posteriormente a los tres, seis, nueve y doce meses.

Durante la presentación, Susbielles ratificó la continuidad de estas políticas y sostuvo que "construir salud mental en comunidad es fundamental".

Para más información, consultar la web: bahia.gob.ar/saludmental.

Ante situaciones de emergencia podés comunicarte con la línea municipal 107. En prevención y atención trabajan la Unidad Operativa de Consultas en Salud Mental y el equipo Red de Vidas (4551159 - 2914261642) / Desde todo el país podés contactarte con el Centro de Asistencia al Suicida: 0800 345 1435 o 135.