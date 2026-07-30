Messi volvió al Inter Miami y presentó la tercera camiseta del equipo

Lionel Messi fue la cara principal en la presentación del nuevo uniforme. Fotos: Inter Miami.

Que Lionel Messi es la principal figura de Inter Miami no quedan dudas. Y es por eso que apenas unas horas después de su vuelta luego de su participación en la Copa del Mundo con la Selección Argentina, el club aprovechó para lanzar un nuevo modelo de camiseta.

Desde los canales oficiales de la franquicia de Florida y con Messi como modelo principal, se anunció la llegada de Cénit, la tercera camiseta del equipo que está inspirada en el nuevo estadio.

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De la producción también participaron otros tres argentinos del plantel Facundo Mura, Mateo Silvetti y Germán Berterame y la flamante incorporación del equipo que conduce el argentino Ángel Guillermo Hoyos: el brasileño Casemiro.

Cénit representa el punto más alto desde donde se encuentra hoy Inter Miami CF, no como una línea de llegada, sino como la vista más clara hasta ahora de todo lo que ha recorrido y de todo lo que aún puede alcanzar.

La camiseta presenta una base luminosa en Miami White, complementada con detalles en Bliss Pink, Easy Mint y negro. Su sutil patrón integral está inspirado en las líneas arquitectónicas de la icónica cubierta de Nu Stadium, simbolizando el lugar donde ahora convergen los jugadores, los hinchas y la ciudad.

El resultado es un diseño limpio y orientado al estilo de vida que refleja la inconfundible esencia de Miami, mientras honra el nuevo capítulo de la institución.