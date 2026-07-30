Colapinto se declaró “adicto al mate” y reveló sus cábalas en la Fórmula 1

Franco Colapinto aseguró que es “adicto al mate”, reveló las cábalas que repite antes de cada carrera y nombró a los pilotos de Fórmula 1 con los que mantiene una relación más cercana, durante una entrevista distendida con la comediante británica Amelia Dimoldenberg para el ciclo “Passenger Princess”, grabado en el circuito de Barcelona-Cataluña.

La serie fue producida junto con la Fórmula 1 y cuenta con seis episodios protagonizados por distintos corredores.

El argentino recorrió el trazado español a bordo de un automóvil de calle de Alpine mientras respondía preguntas sobre sus costumbres y su vida fuera de la competencia.

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Cuando fue consultado por su bebida favorita, Colapinto no dejó lugar a dudas: “Mate. Bebo eso todo el día. Estoy obsesionado. Soy adicto”, respondió entre risas.

Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho y luego la bota derecha.

El piloto pilarense afirmó que no se considera especialmente supersticioso a la hora de realizar deporte, aunque reconoció que mantiene una rutina fija cuando se prepara para subir al monoplaza: comienza siempre por el lado derecho.

“Me subo al coche por el lado derecho, me pongo primero el guante derecho y luego la bota derecha”, detalló Colapinto sobre el ritual que repite antes de cada competencia.

La conversación también permitió conocer otros aspectos de su rutina: aseguró que su actividad favorita es comer y que procura dormir aproximadamente nueve horas para mantenerse descansado durante los fines de semana de carrera.

Al hablar de sus relaciones dentro del paddock, bromeó inicialmente con que “odia a todos”, pero luego mencionó a Alexander Albon, Gabriel Bortoleto y Kimi Antonelli entre los pilotos con los que tiene mayor afinidad.

Colapinto volverá a competir entre el 21 y el 23 de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort.

Colapinto compartió equipo con Albon durante su etapa en Williams, mientras que destacó su cercanía con Bortoleto por el vínculo latinoamericano y también incluyó al italiano Antonelli, una de las figuras de la actual temporada.

El argentino viene de terminar decimoquinto en el Gran Premio de Hungría, una competencia en la que reconoció que Alpine sufrió una marcada falta de ritmo y adherencia.

Tras el comienzo del receso de verano, Colapinto volverá a competir entre el 21 y el 23 de agosto en el Gran Premio de los Países Bajos, que se disputará en el circuito de Zandvoort. (NA).