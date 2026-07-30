Quebró el club que contó con varios argentinos, incluido el bahiense Rodrigo Palacio

El Brescia Calcio, una de las entidades con mayor tradición en el ascenso y la máxima categoría del Calcio, quebró judicialmente y el fútbol italiano confirmó su desaparición.

Tras afrontar una severa y prolongada crisis económica, la institución fundada en 1911 no pudo sortear las exigencias financieras, lo que derivó en su liquidación judicial definitiva luego de 114 años de historia.

Se trata del equipo en el que jugó su última etapa como profesional el bahiense Rodrigo Palacio (2021-22) y al que también llegó el cabildense Alejandro Delorte en 2007, aunque no llegó a debutar porque no fue habilitado.

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A lo largo de su trayectoria, el conjunto de la región de Lombardía logró transformarse en un club importante dentro del fútbol local. Pese a no haber alzado nunca un Scudetto de la Serie A, el “I Biancazzurri” se transformó en una prestigiosa cantera de talentos y en un destino atractivo para estrellas internacionales de la talla de Roberto Baggio, Andrea Pirlo, Pep Guardiola, Sandro Tonali, Luca Toni y Mario Balotelli, registrando además hitos deportivos como su participación en la Copa Intertoto de la UEFA a principios del presente siglo.

El Brescia representó históricamente un refugio y una vidriera recurrente para el futbolista sudamericano, consolidando un lazo entrañable con la Argentina. En total, fueron 14 los representantes argentinos que vistieron la camiseta azul con la clásica "V" blanca en el pecho en distintas épocas, aportando su juego a la rica historia de la escuadra italiana.

Entre los nombres más rutilantes que pasaron por el club figura el de Pedro Manfredini, un delantero que se convirtió en uno de los pioneros argentinos en asentarse en la institución. Ya en tiempos contemporáneos, sobresale la figura de Matías Almeyda, quien aportó su experiencia en el tramo definitivo de su travesía por el fútbol peninsular.

El último gran eslabón de esta cadena fue justamente Rodrigo Palacio. El ex atacante, formado en Bella Vista y con exitoso paso por Boca Juniors y la Selección Argentina, recaló en el Brescia tras su exitoso ciclo en el Bologna.

El listado completo de los profesionales argentinos que defendieron los colores de la escuadra lombarda y que forman parte del legado eterno de la hoy extinta institución se completa con: José Juan Compagnucci, Pedro Manfredini, Carlos Aurellio, Andrés Yllana, Raúl González, Sebastián Saja, Matías Almeyda, Leandro Depetris, Luis Alfageme, Alejandro Delorte, Juan Antonio, Federico Rosso, Lautaro Rinaldi y Rodrigo Palacio. (NA).