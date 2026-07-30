Profertil logra la verificación de la huella de carbono de su urea granulada por parte de terceros

En un hito clave para la sostenibilidad y la competitividad del sector agroindustrial, Profertil anunció que completó con éxito la Verificación de terceras partes de la Huella de Carbono de Producto (CFP) cradle-to-gate (de la cuna a la puerta) de su urea granulada. El proceso, desarrollado entre 2025 y el primer trimestre de 2026, fue validado por un organismo independiente bajo el estricto estándar internacional ISO 14064-3: 2019.

El dato más contundente de esta medición es que la urea de Profertil tiene una huella de carbono de 777,8 kgCO2eq/tn. Al comparar este resultado con 59 publicaciones internacionales sobre huella de carbono en la producción de urea, nuestra huella resultó un 42% inferior al promedio relevado (de 1329,53 kgCO2eq/tn).

Este desempeño ubica a la compañía dentro del selecto top 15% de mayor eficiencia ambiental a nivel global, integrando la categoría de "Gas Eficiente".

Este logro implica la convalidación de un recorrido de 25 años de mejoras continuas en los procesos industriales de la planta: desde su primera medición en 2014, Profertil logró reducir casi un 40% la huella de carbono de su urea , gracias a inversiones sostenidas en eficiencia energética, el uso creciente de energía eléctrica de fuentes renovables y proyectos clave de optimización operativa.

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Un activo de negocio para el productor

La verificación externa funciona como una herramienta comercial estratégica para toda la cadena. En la actualidad, la huella de la urea (producción y aplicación) representa entre el 40% y el 50% de la huella de carbono total de cultivos clave como el trigo y el maíz.

Al contar con un dato certificado localmente —evitando las metodologías punitivas por defecto de los calculadores internacionales—, el productor argentino puede optimizar el perfil ambiental de su grano, cumplir con las demandas de clientes industriales de sectores exigentes (como el citrícola, cañero o arrocero) y anticiparse a regulaciones globales como el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM) de la Unión Europea.

Con este hito, Profertil reafirma su compromiso de nutrir la tierra de forma sostenible, transformando un indicador ambiental en una ventaja competitiva y económica directa para la producción nacional.