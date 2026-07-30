Cuatro allanamientos y dos detenidos por comercio de drogas

En Mascarello al 200 se realizó uno de los allanamientos.

Juan Eduardo Miranda y Cristian Ariel Vargas fueron detenidos hoy por la comisaría Cuarta, acusados de comercializar drogas.

Se los capturó en medio de cuatro allanamientos que ordenó el juez de Garantías Guillermo Mércuri, por pedido del fiscal Mauricio Del Cero.

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Los operativos tuvieron lugar en Cramer al 300, Rufino Rojas al 2.000, Mascarello al 200 y Cacique Venancio al 500.

La causa inició por la presunta infracción a la ley 23.737 de parte de Walter Uboldi, quien fuera detenido en mayo pasado, durante un allanamiento en Cramer al 300.

En los días previos a esa fecha, según se supo, Uboldi había tenido una confrontación con su hermano Emiliano, quien se encontraba bajo arresto domiciliario por tener cocaína para la comercialización.

Al realizar allanamientos en ese momento, se arrestó a distintas personas, entre ellas Miranda y Vargas.

Cuando los peritos analizaron el contenido de los teléfonos, surgieron de ambos conversaciones y mensajes claramente identificados con la venta de drogas (aludían a peso, precios, cantidad y calidad del material).

Ambos detenidos serán indagados en las próximas horas por el fiscal Del Cero.