Agustín Neifert presenta su trilogía sobre el periodismo en el cine nacional

Agustín Neifert cuenta con una de las trayectorias más respetadas de la crítica cinematográfica nacional

La cultura bahiense se prepara para una cita de gala el próximo martes 4 de agosto a las 19. El auditorio de la Cooperativa Obrera, ubicado en Zelarrayán 560, será el escenario elegido para la presentación oficial de Periodismo y periodistas en el cine argentino, la obra del reconocido escritor, investigador y crítico cinematográfico local Agustín Neifert.

El evento, que se realizará en el marco del ciclo cultural Bahía Blanca no olvida, será con entrada libre y gratuita.

Editado por Editorial Tizón (sello de Rumbo Sur), este proyecto rescata la presencia de periodistas en la pantalla grande, abarcando desde personajes de ficción y figuras reales hasta profesionales de los medios que devinieron en guionistas o directores.

Inspirado bajo el lema borgeano "La verdadera muerte es el olvido", el trabajo de Neifert busca consolidarse como un aporte fundamental a la memoria colectiva del sector audiovisual y de prensa en el país.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Debido a la vastedad de la investigación, la obra se estructuró de manera cronológica en tres volúmenes:

• Volumen I: La Prehistoria y los orígenes (1896-1955).

Foco histórico: parte desde la labor de próceres e intelectuales como Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Domingo F. Sarmiento, Bartolomé Mitre y Juana Manso, entre otros.

Cine: segmenta cronológicamente el análisis de las producciones nacionales desde el nacimiento del cine en 1896 hasta el fin del primer peronismo en 1955.

• Volumen II: Entre golpes y transiciones (1955-1966).

Foco histórico: comprende la producción cultural y periodística desarrollada desde la instauración de la Revolución Libertadora tras la destitución de Juan D. Perón, hasta el golpe de Estado liderado por Juan Carlos Onganía.

• Volumen III: Los años de plomo (1966-1983).

Foco histórico: analiza minuciosamente el rol de los medios gráficos, el periodismo cinematográfico y el devenir del cine nacional bajo contextos de fuerte censura y dictaduras militares, concluyendo con el retorno democrático del 10 de diciembre de 1983.

Cada uno de los períodos estudiados por Neifert no solo se limita al análisis de los filmes, sino que además ofrece un completo informe de contexto histórico, revistas especializadas, diarios de información general, festivales y el movimiento de los cineclubes.

La jornada de presentación trascenderá la mera exposición para convertirse en un panel de diálogo interactivo sobre los cruces entre la literatura, el cine, los medios de comunicación y la identidad nacional.

Para enriquecer el debate, Neifert estará acompañado en la mesa por dos destacados referentes de las letras y la gestión cultural: Pablo Rey (escritor, editor, documentalista y director de Editorial Tizón) y José Valle (escritor, gestor y miembro de la Academia Nacional del Tango). Cabe destacar que ambos, junto a figuras como Jorge Marchini, Julio César Uyúa y Daniel Paraná Sendrós, colaboraron activamente en el proceso del libro.

Como broche de oro, la música ciudadana engalanará el cierre de la velada. La reconocida cantante Gaby, "La voz sensual del tango", brindará una actuación en vivo con un celebrado repertorio.

Agustín Neifert cuenta con una de las trayectorias más respetadas de la crítica cinematográfica nacional. Egresado de la célebre Escuela de Cine de la Universidad Nacional del Litoral, plasmó su firma y análisis en el diario La Nueva Provincia entre 1980 y 2013. Es socio fundador del Centro de Estudios de Cine de Bahía Blanca y miembro honorario de Signis Argentina.

Entre sus múltiples galardones se destacan el Premio Caduceo (2005) al Mejor Comentarista de Cine y el Premio a la Trayectoria otorgado por el Festival Internacional de Cine Religioso (ARFECINE). Su compromiso cultural fue refrendado por el Honorable Concejo Deliberante local al declararlo Personalidad destacada de la ciudad de Bahía Blanca mediante la Ordenanza 21.361 en junio de 2023.

Con más de quince títulos publicados —entre ellos Del papel al celuloide (2003), El cine en Bahía Blanca (2007) y su anterior estudio internacional Periodismo y periodistas en el cine (2019)—, Neifert regresa a las librerías con una obra clave que promete convertirse en material de consulta obligatoria para estudiantes, periodistas y amantes del cine argentino.