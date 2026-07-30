Faltó un testigo clave y la Justicia de EE.UU. postergó una definición sobre Tapia y Toviggino

La investigación sobre los supuestos movimientos de fondos de la firma Tourprodenter, que administró millones de dólares de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA), tuvo un capítulo más en Estados Unidos. Finalmente, el testigo clave -cuya identidad permanece bajo reserva-, no se presentó ante el gran jurado federal en el Distrito Sur de Florida. Según fuentes con acceso a la causa, estaría negociando un acuerdo con las autoridades judiciales a cambio de aportar pruebas e información sustancial.

La instancia era un paso de trascendencia dentro de la pesquisa preliminar que la Justicia de Estados Unidos abrió por presuntas maniobras de lavado de dinero y fraude fiscal en torno a la firma Tourprodenter, de Javier Faroni, compañía que administró los fondos de la AFA a través de bancos y empresas en USA.

La citación no estaba dirigida al presidente de AFA, ni al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, sino que apunta a un tercero cuyo nombre está resguardado. Al menos así lo sostuvo la propia AFA en un comunicado oficial.

La pesquisa preliminar en Estados Unidos se concentra en supuestas operaciones financieras y comerciales vinculadas a la AFA. En el centro de la investigación aparecerían Javier Faroni y su esposa, Erica Gillette, quienes mantienen vínculos comerciales con la entidad.

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Gillette figura como responsable de TourProdEnter LLC, la sociedad registrada en Miami que —de acuerdo con la investigación— habría operado como representante comercial de la AFA en Estados Unidos y recibió cerca de 300 millones de dólares en cuentas bancarias en ese país por contratos de comercialización y explotación de la imagen de la Selección Argentina. Los fiscales habrían puesto el foco, en una primera etapa, en el destino de unos 40 millones de dólares de ese total que se habría desviado a un grupo de firmas supuestamente fantasmas.

Hasta el momento no existen imputaciones ni acusaciones formales en Estados Unidos contra Tapia, Faroni, Gillette, Toviggino ni el resto de las personas mencionadas en la investigación.

Por ahora, se confeccionó una investigación preliminar, a cargo del Departamento de Justicia, los fiscales federales y el FBI, para determinar si el uso de esas cuentas y sociedades en Estados Unidos pudo dar lugar a delitos de lavado de activos, fraude fiscal u otras maniobras financieras.

Qué es el gran jurado y cómo es el proceso judicial en EE.UU.

El gran jurado (grand jury) es una figura propia del sistema judicial estadounidense, sin equivalente directo en la Argentina. Se trata de un grupo de ciudadanos convocados para evaluar, junto a los fiscales, si existen elementos suficientes para avanzar con una causa penal.

El gran jurado no juzga ni condena a nadie. Su única función es determinar si la evidencia reunida por los fiscales alcanza el estándar legal conocido como “causa probable” (probable cause), el requisito mínimo para habilitar una acusación formal.

A la instancia del gran jurado se llega luego de que los fiscales reunieran documentación, movimientos bancarios y testimonios para establecer si hubo delitos vinculados al uso de cuentas y sociedades en Estados Unidos. En ese marco, declara uno de los testigos clave, que tiene que hacerlo bajo juramento frente a los fiscales y a los miembros del gran jurado.

El proceso también le da a los investigados la posibilidad de presentar pruebas o argumentos para demostrar que no hubo delito y convencer al gran jurado de que no corresponde avanzar con un juicio.

Posteriormente, con la evidencia y los testimonios reunidos, el gran jurado resuelve si existen razones suficientes para autorizar el inicio de una causa penal. Recién si el gran jurado aprueba avanzar, se abre un proceso judicial separado, que puede demandar un tiempo prolongado y que determinará si hay o no condenas para las personas involucradas.

Si el gran jurado da luz verde para abrir la investigación penal, el expediente pasa a ser público y queda incorporado al sistema judicial estadounidense, al que cualquier persona puede acceder. Recién en esa instancia se conocerán con precisión los cargos y las personas formalmente imputadas. (con información de TN)