Encuesta: el 50 % de los argentinos ya no está dispuesto a esperar una mejora económica

La mitad de los argentinos asegura que ya no está dispuesta a seguir esperando una mejora en su situación económica personal como consecuencia de las políticas implementadas por el Gobierno de Javier Milei, según una encuesta nacional realizada por la consultora QSocial.

El relevamiento indicó que el 50 % de los consultados respondió que "ya no puede esperar más" para que las medidas oficiales tengan un impacto concreto en su economía.

En tanto, el 20 % manifestó que está dispuesto a esperar hasta las elecciones presidenciales de 2027, el 10 % señaló que aguardará hasta fin de este año y el 8 % dijo que esperará hasta mediados de 2027. Un 12 % no expresó una posición al respecto.

La encuesta también consultó sobre la percepción de la situación actual del país. El 48 % la calificó como "mala", el 35 % como "regular" y el 16 % como "buena".

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No obstante, al comparar el presente con diciembre de 2023, cuando Milei asumió la Presidencia, el 31 % consideró que la situación del país es mejor que entonces.

En cuanto a las expectativas económicas, el estudio mostró un predominio de las opiniones negativas. El 47 % estimó que la economía estará peor dentro de un año, mientras que el 26 % proyectó una mejora y el 21 % consideró que permanecerá sin cambios.

Respecto de las principales preocupaciones de la población, el trabajo y la pobreza encabezaron las respuestas, ambos con el 21 % de las menciones. Detrás se ubicaron la corrupción (19 %), la inflación (11 %), la inseguridad (8 %), la Justicia (6 %) y otros problemas (12 %).

Consultados sobre la capacidad del Gobierno para resolver esos desafíos, el 61 % respondió que no podrá hacerlo, frente a un 32 % que opinó que sí tiene posibilidades de encontrar soluciones.

El sondeo también abordó la percepción sobre los beneficiarios de las políticas oficiales. El 64 % sostuvo que el presidente Javier Milei gobierna "para algunos sectores", mientras que el 25 % consideró que lo hace "para la mayoría de la población".

En relación con el ajuste económico, el 67 % rechazó la idea de que las políticas actuales sean necesarias aunque impliquen sacrificios en el corto plazo. El mismo porcentaje también consideró que el esfuerzo que realiza hoy la sociedad no tendrá una recompensa futura. En ambos casos, alrededor de un 31 % o 32 % expresó una opinión favorable a las medidas impulsadas por el Gobierno. (NA)