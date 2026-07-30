Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Bahía Blanca |

Aplausos.

Kumara, renovado, toca en un espacio cultural independiente

El trío folclórico se presentará el sábado 1 de agosto en el Espacio Cultural Kanika con un espectáculo renovado, invitados especiales y ocho músicos en escena.

Kumara.

La propuesta promete una noche cargada de emociones, con un repertorio especialmente seleccionado y un trabajo minucioso en los arreglos vocales. Con ocho músicos en escena, el grupo buscará conectar con el público a través de la sensibilidad, la nostalgia y, sobre todo, la alegría.

Este sábado, desde las 20, en Belgrano 249.

Kumara está integrado por Pablo Montenegro, de Ingeniero White; Humberto Alvez, de Felipe Solá; y Leo Abdala, de Coronel Dorrego. El proyecto nació durante la pandemia a partir del vínculo que sus integrantes construyeron a través de las redes sociales y, desde entonces, recorre distintos escenarios del sur de la provincia de Buenos Aires difundiendo su pasión por la música y el folclore.

Para este nuevo concierto en Bahía Blanca, el trío estará acompañado por músicos de reconocida trayectoria: Lucho Giqueaux en percusión, Javier Taccari en teclados, Nicolás Mussotto en bajo, Walter "Rulo" Espósito en batería y Marcos Monzón en acordeón.

El espectáculo, que se desarrollará en el Espacio Cultural Kanika, ofrecerá nuevas versiones de canciones emblemáticas del repertorio folclórico argentino, combinando armonías vocales y arreglos instrumentales especialmente preparados para la ocasión.

Con una puesta pensada para emocionar y celebrar la música popular, Kumara invita al público a compartir una velada íntima y festiva, en la que el folclore será el gran protagonista.

Seguinos en Google Noticias

Las más leídas

En esta misma sección

Las más leídas

Noticias destacadas

La ciudad.
La ciudad.
Fútbol.
La ciudad.

También te puede interesar

DEPORTES

ECONOMÍA Y CAMPO

ARTE Y CULTURA

SOCIEDAD Y TIEMPO LIBRE