Kumara, renovado, toca en un espacio cultural independiente

La propuesta promete una noche cargada de emociones, con un repertorio especialmente seleccionado y un trabajo minucioso en los arreglos vocales. Con ocho músicos en escena, el grupo buscará conectar con el público a través de la sensibilidad, la nostalgia y, sobre todo, la alegría.

Este sábado, desde las 20, en Belgrano 249.

Kumara está integrado por Pablo Montenegro, de Ingeniero White; Humberto Alvez, de Felipe Solá; y Leo Abdala, de Coronel Dorrego. El proyecto nació durante la pandemia a partir del vínculo que sus integrantes construyeron a través de las redes sociales y, desde entonces, recorre distintos escenarios del sur de la provincia de Buenos Aires difundiendo su pasión por la música y el folclore.

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Para este nuevo concierto en Bahía Blanca, el trío estará acompañado por músicos de reconocida trayectoria: Lucho Giqueaux en percusión, Javier Taccari en teclados, Nicolás Mussotto en bajo, Walter "Rulo" Espósito en batería y Marcos Monzón en acordeón.

El espectáculo, que se desarrollará en el Espacio Cultural Kanika, ofrecerá nuevas versiones de canciones emblemáticas del repertorio folclórico argentino, combinando armonías vocales y arreglos instrumentales especialmente preparados para la ocasión.

Con una puesta pensada para emocionar y celebrar la música popular, Kumara invita al público a compartir una velada íntima y festiva, en la que el folclore será el gran protagonista.