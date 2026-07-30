Dólar en Bahía Blanca: a cuánto cerraron este jueves todas las cotizaciones

El dólar oficial finalizó esta tarde su cotización a un valor promedio de $1.516 para la venta y de $1.467 para la compra en Bahía Blanca, registrando una leve baja (-0,42%) en relación al cierre del miércoles.

En tanto, el dólar blue se ofreció a $1.581 (-0,32%) para la venta en nuestra ciudad, y a $1.565 en las financieras de la City Porteña.

El dólar Tarjeta, por su parte, se sitúa en $1.963 (-0,33%); el MEP cotiza a $1.514,26 (-0,6%), y el Contado con Liquidación (CCL) se ubica en $1.567,02 (-1,18%).

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El Riesgo País, en tanto, medido por la consultora JP Morgan, se posiciona en 441 puntos básicos (0,9%).