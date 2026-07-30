Sportiva en semifinales del TdI B: "Las esperanzas son altísimas", dijo Agustín Antinori

Sociedad Sportiva emprenderá esta noche, sobre la madrugada, el viaje hacia San Miguel de Tucumán. Allí y por tercera vez en su historia deportiva en rugby, disputará el sábado la semifinal del Torneo del Interior B frente al local Natación y Gimnasia.

El partido se jugará a las 15 y será arbitrado por Leandro Peker (Misiones). En la otra llave se enfrentarán Tucumán Lawn Tennis-Paraná Rowing Club (arbitraje de Agustín Altabe / Cordobesa).

Previo al viaje y para hablar del gran presente del equipo bahiense en el rugby nacional, el equipo de El Diario Deportivo entrevistó este jueves a Agustín Antonori. El segunda tercera línea viene de cumplir un papel destacado el último sábado en la victoria frente a Sporting de Mar del Plata por 19 a 10.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El objetivo que tiene todo el plantel en la cabeza es ir, dejar todo y poner en práctica todo lo que entrenamos en la semana, con la confianza con la que venimos. Estamos haciendo un torneo increíble. Las esperanzas (de ganar en Tucumán) son altísimas", afirmó Antinori.

La campaña de Sociedad Sportiva en el Torneo del Interior B arrastra tres cotejos ganados (invicto) en fase de grupos ante Liceo (Mendoza) por 27-24, Huirapuca (Tucumán) 23-17, Los Tordos (Mendoza) por 32-16 y Sporting (Mar del Plata) en cuartos de final por 19-19.

"Ganarle a semejantes equipos y haber logrado esa racha es un orgullo para nosotros y para la gente que nos apoya", dijo sobre el momento del equipo y en relación también a las 17 victorias consecutivas de la temporada.

En la última presentación Antonori ingresó entre los definidores y tuvo intervenciones clave desde el line para definir el partido ante los marplatenses.

"El partido estuvo complicado, de principio a fin. Me tocó entrar de suplente, pero siempre intentando sumar desde donde uno puede. No sabíamos quién se lo llevaba hasta el último minuto", dijo sobre el cotejo disputado en La Carrindanga.

"La victoria se disfrutó el sábado, el domingo también y el lunes ya empezamos a poner el foco (en Natación), a ver cómo fue el partido, cómo frenarlos a ellos. La semana arrancó temprano", contó.

Agustín, camada 2005, también se refirió a la renovación de los últimos años en el XV bahiense.

"Siempre uno quiere jugar en la Primera del club. Es a lo que uno aspira, ponerse esa camiseta y jugar con los referentes que uno tiene. Es un plantel de muchos jóvenes. Tenemos un recambio constante. La gente que tiene más experiencia nos viene bárbaro, porque de ellos aprendemos. Estamos para dar recambio", sostuvo.

Además tocó otros temas como por ejemplo sus inicios en el rugby, el paso por otros deportes, los vínculos que le permitió el rugby, los consejos de Claudio Grippo y el apoyo de la gente tanto en La Carrindanga como en los viajes.

La entrevista completa: