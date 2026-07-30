Enzo Roth, preseleccionado rumbo a los Juegos Olímpicos de la Juventud

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

Con la inclusión de Enzo Roth, se conoció hoy la nómina de 15 jugadores que comenzarán a entrenar con vistas a conformar la Selección Argentina de básquetbol que disputará el certamen 3x3 en los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud.

La cita será en Dakar, capital de Senegal, entre el 31 de octubre y el 13 de noviembre de este año, luego de que el evento se postergara en 2022 como consecuencia de la pandemia.

La primera actividad de la preselección —jornadas de evaluación y entrenamientos— se realizará del 7 al 9 de agosto en San Martín, Mendoza.

La concentración marcará el comienzo del trabajo de seguimiento y preparación de los jóvenes que forman parte del proyecto, con vistas a definir el equipo que representará al país en una competencia que tiene muy buenos antecedentes.

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La Confederación Argentina comunicó también que más adelante se realizará una nueva convocatoria para darle continuidad al proceso de evaluación y desarrollo.

Jugadores convocados

Santino Sarfati Carbón (San Martín, 27/1/2010)

Agustín Suárez Morcos (San Martín, 29/07/2009)

Mirko Otruba (Urquiza de San Juan, 8/5/2009)

Agustín Ezequiel Sosa Porres (Urquiza de San Juan, 9/5/2009)

Benicio Bonilla (Sportivo Bolívar de Villa Carlos Paz, 1/9/2009)

Igor Joloidovsky Galliano (Instituto, 27/2/2009)

Valentín Tomás Bertholt (Instituto, 15/7/2009)

Sebastián Misael Castillo (Quimsa, 18/6/2009)

Enzo Roth (Quimsa, 14/1/2009)

Tiago Bautista Risso Patrón (Belgrano de Tucumán, 5/4/2009)

Germán Carrasco (Independiente de Tucumán, 2/12/2009)

Bautista Ali Bonade (Atlético Regina, 4/3/2009)

Leyton Herrmann Molina (Centenario de Venado Tuerto, 10/5/2010)

Ezequiel Daniel Román Bargot (Gimnasia y Esgrima de Rosario, 28/9/2009)

Gerónimo Soave (Olimpia de Paraná, 16/11/2009)

Roth, escolta-alero de 1m93, nativo de Oberá (Misiones) pero radicado a los pocos días en Bahía Blanca, jugó hasta los 9 años en Argentino y luego pasó a Napostá. Ahora milita en Quimsa de Santiago del Estero.

"No estoy acostumbrado al 3x3, es otro deporte, me tendré que adaptar. Poder representar a la Selección siempre es un orgullo, es una alegría inmensa, así que lo afrontaré de la mejor manera", le contó a La Nueva.

En su recorrido ya suma importante participación a nivel internacional, con la camiseta de Argentina en divisiones formativas, aunque en la modalidad convencional (5 vs. 5): disputó el Sudamericano U15 de 2024 —medalla de bronce— y el FIBA Américas U16 de 2025, alcanzando 11 partidos jugados con 8.0 puntos, 2.4 rebotes, 1.3 asistencias y 5.9 de valoración de promedio.

La competencia

El certamen se llevará a cabo en Tour de l'Oeuf, sede que también albergará eventos de béisbol 5, breakdance, skateboarding y natación.

La disciplina tendrá acción los días 6, 7, 8 y 9 de noviembre.

Participarán:

África

Varones: Senegal, Algeria y Costa de Marfil

Mujeres: Senegal, Kenia y Egipto

América

Varones: Argentina, Venezuela y Puerto Rico

Mujeres: Chile y México

Europa

Varones: Alemania, Letonia y Lituania

Mujeres: Países Bajos, Francia, Italia y República Checa

Asia-Pacífico

Varones: Mongolia, Singapur e Islas Salomon

Mujeres: China, Fiji y China Taipei

Los partidos se disputarán repartidos en cuatro grupos de tres equipos cada uno que conformarán la fase inicial (6 y 7 de noviembre).

Los dos mejores equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final el tercer día (8 de noviembre), mientras que las semifinales y los partidos por las medallas se celebrarán el cuarto día (9 de noviembre).

África, por primera vez

El debut de los eventos del ciclo olímpico en tierras africanas tendrá la participación de 2700 jóvenes atletas que competirán en 153 eventos de 25 deportes.

Además de básquet 3x3 se desarrollarán competencias de natación, tiro con arco, atletismo, bádminton, béisbol, boxeo, breaking, ciclismo, ecuestre, esgrima, fútbol, ​​gimnasia, balonmano, judo, remo, rugby, vela, skate, tenis de mesa, taekwondo, triatlón, vóleibol, lucha libre y wushu. En tanto, habrá 10 disciplinas de exhibición: canotaje, golf, hockey, kárate, pentatlón moderno, tiro, escalada deportiva, surf, tenis y levantamiento de pesas.

De esta manera, el equipo nacional de básquetbol volverá a decir presente en el máximo evento juvenil luego de una destacada trayectoria en ediciones anteriores y con protagonismo bahiense.

Un poco de historia

En 2007, FIBA propuso de forma oficial al Comité Olímpico Internacional añadir el básquet 3x3 a los Juegos Olímpicos de la Juventud del año 2010 en Singapur, lo que terminó siendo el primer evento oficial en la historia del particular formato.

Argentina fue con Carlos Gavilán, Tomás Zanzottera, Juan Rossi y Martín Massone y terminó 7ª (récord 5-2).

Cuatro años más tarde, en Nanjing 2014, la Selección (registro 10-3), integrada por el bahiense Rodrigo Gerhardt, se trajo la medalla de bronce: derrota en semifinales ante Francia (16-14) y luego victoria sobre Rusia (17-14). Michel Divoy, Juan Pablo Lugrin y José Vildoza completaron el plantel.

Mientras que en la última edición, Argentina alcanzó la histórica medalla de oro en Buenos Aires 2018, con Juan De La Fuente, Marco Giordano, Juan Hierrezuelo y Fausto Ruesga (otro bahiense, Juan Cruz Marini, integró la preselección) al superar en la final a Bélgica por 20-15, ante una multitud en el Parque Urbano de Puerto Madero.

Justamente, el alero formado en Olimpo se constituyó aquellos días de octubre de 2018 en el único argentino con dos medallas de oro en una misma edición olímpica ya que, además del primer puesto en la competencia por equipos, se quedó con la competencia de volcadas en una definición apasionante.

Otros dos argentinos también cuentan con dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, pero en diferentes ediciones: el polista Juan Nelson (en París 1924 y Berlín 1936) y el futbolista Javier Mascherano (Atenas 2004 y Beijing 2008).

Para completar un recuerdo inolvidable en todo sentido, Ruesga fue uno de los cuatro argentinos que acompañó el acto de traspaso de la bandera olímpica a Senegal.

Fausto se presentó junto a Delfina Pignatiello (natación), Facundo Díaz Acosta (tenis) y Caterina Benedetti (beach handball) y tuvo el honor de ser el relevo nacional de la insignia.

Calendario de eventos del ciclo olímpico

2026

12/9 al 26/9 - XIII Juegos Suramericanos (Santa Fe, Rosario y Rafaela, Argentina)

31/10 al 13/11 - IV Juegos Olímpicos de la Juventud (Dakar, Senegal)

2027

1/4 al 10/4 - I Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior (Rosario, Argentina)

23/7 al 8/8 - XX Juegos Panamericanos (Lima, Perú)

2028

14/7 al 30/7 - XXXIV Juegos Olímpicos (Los Ángeles, Estados Unidos)

2029

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento

III Juegos Panamericanos Junior (Rosario o Ciudad de Guatemala)

V Juegos Suramericanos de la Juventud

2030

XIV Juegos Suramericanos

V Juegos Olímpicos de la Juventud (Santiago de Chile, Asunción del Paraguay o Bangkok)

2031

II Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Junior

XXI Juegos Panamericanos (Asunción, Paraguay)

2032

23/7 al 8/8 - XXXV Juegos Olímpicos (Brisbane, Australia)