Los Pumas 7's ya conocen el Circuito Mundial 2026-2027, que será clasificatorio a los Juegos Olímpicos

Mauro Gustavo Giovannini mgiovannini@lanueva.com Periodista. En La Nueva desde 2013. Especializado en el movimiento olímpico. Asistió a los Juegos Olímpicos de Río 2016, a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, a los Juegos Suramericanos de la Juventud Rosario 2022, a los Juegos Suramericanos Asunción 2022, a los Juegos Panamericanos Santiago 2023, los Juegos Olímpicos París 2024, los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 y los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, entre otros eventos internacionales.

World Rugby anunció fechas y sedes de la edición 2026-2027 del Circuito Mundial de seven, que tendrá como premio extra la clasificación a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

El ente confirmó las seis ciudades que albergarán las etapas de la fase regular y las tres en las que se desarrollarán las finales. Al igual que la última temporada, los primeros seis torneos se disputarán con los ocho mejores equipos, mientras que en los tres eventos decisivos se sumarán los cuatro mejores seleccionados del SVNS 2 para alcanzar los doce equipos que determinarán las posiciones finales de cara a la temporada 2027-2028.

Además de Los Pumas 7’s, el seleccionado nacional, competirán desde noviembre Sudáfrica, Nueva Zelanda, España, Australia, Fiji, Francia y Estados Unidos, que ascendió la última temporada, relegando a Gran Bretaña.

Los Pumas 7’s vienen de finalizar en la quinta posición el último SVNS World Championship, con protagonismo del bahiense Santiago Álvarez Fourcade.

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"Nos complace confirmar el regreso de todas nuestras sedes anfitrionas para los torneos del SVNS Series y el Championship, consolidando los sólidos cimientos establecidos. Con el inicio de la carrera por la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, la temporada 2027 tendrá una importancia adicional, ya que los mejores equipos del mundo competirán por la oportunidad de clasificar al torneo cumbre”, indicó Sam Pinder, director general del World Rugby Sevens World Series.

A propósito, según explica el documento oficial de LA28 sobre el sistema de clasificación, el rugby seven masculino se disputará con doce equipos y cuatro saldrán del Circuito Mundial.

Santiago Gómez Cora, entrenador jefe de Los Pumas 7's

"Los cuatro equipos mejores clasificados (excluyendo a Estados Unidos, el local) en la clasificación final del Rugby SVNS 2027 obtendrán una plaza para su país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. El Campeonato Mundial constará de tres torneos, que comenzarán en abril y finalizarán en mayo de 2027", señala.

Las plazas restantes se asignarán a través de otros torneos clasificatorios olímpicos, cuyo detalles se darán a conocer más adelante.

Se estima que habrá campeonatos continentales en el segundo semestre de 2027 que otorgarán una plaza para África, Asia, Europa, Norteamérica, Oceanía y Sudamérica.

Mientras que el cupo restante se definiría con un Torneo de Repechaje Olímpico en el que competirán ocho seleccionados (uno de cada una de las regiones antes mencionadas, más otros dos) determinadas por el ránking mundial, en junio de 2028.

El calendario del Circuito Mundial es el siguiente:

SVNS Series

Dubai - 28 y 29 de noviembre de 2026

Ciudad del Cabo - 5 y 6 de diciembre de 2026

Singapur - 30 y 31 de enero de 2027

Perth - 6 y 7 de febrero de 2027

Vancouver - 6 y 7 de marzo de 2027

Nueva York - 13 y 14 de marzo de 2027

SVNS World Championship

Hong Kong - 9 al 11 de abril de 2027

Valladolid - 21 al 23 de mayo de 2027

Bordeaux - 28 al 30 de mayo de 2027