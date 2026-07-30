Nicolás Ballestero y el desafío de dirigir la selección mayor de la Liga del Sur

Nicolás Ballestero será el entrenador del seleccionado mayor de la Liga del Sur que disputará la Copa País, como uno de los representantes de la Región Bonaerense Pampeana Sur.

El exorientador de Liniers fue confirmado en las últimas horas y contó cómo será este nuevo desafío.

"Estamos recontra felices. Hace muchos años que no se armaba esto y me parece que para cualquier jugador que esté en la lista es muy importante, sobre todo para los juveniles", admitió Nico, quien será el líder del cuerpo técnico en el que lo acompañarán por David Gerbaudo (ayudante) y Marcelo De Lucía (preparador físico).

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En el primer cruce, el combinado de nuestro medio se medirá ante su par de la Liga Regional Sureña Pampeana Bonaerense (Guatraché), a partido y revancha, definiendo en condición de visitante.

En principio, la ida se disputaría el miércoles 12 en Bahía aunque existe la intención de postergar el encuentro.

"Lo que planificamos es tratar de entrenar, en lo posible, aunque sea martes y viernes. En la semana son los días que no son tan importantes para los planteles que compiten", reconoció Nico.

"La prioridad es no entrar en conflicto con los clubes", resumió.

En definitiva, este nuevo proceso marcará el regreso del Mayor a una competencia luego de 42 años, tras la eliminación en el Torneo Nacional de Selecciones ante Coronel Suárez y en 1984.

"Seguramente que con los entrenamientos y pocos días que hay, vamos a ser injustos con alguien. Pero es lo que tocó, la manera que tocó y tratando siempre de respetar la semana de los clubes", entendió.

"Si buscas a los mejores, que a mí me encantaría y sería lo ideal, me parece que se entraría en un conflicto con los clubes que me parece totalmente innecesario. Y más en esta época del año", entendió.

La lista de buena fe que deberá confeccionar Nicolás y su cuerpo técnico deberá estar integrada por 35 jugadores y tendrá algunas restricciones.

Por ejemplo, entre los elegidos debe haber 10 jugadores categoría 2009 y no puede haber ninguno más chico. Además, un máximo de 6 pueden representar a un mismo club.

"La idea del viernes es juntarnos con jugadores categoría 2009, le queremos dar prioridad el primer viernes y el martes siguiente a ellos. Después sí enfocarnos con la parte de Tercera y Primera División", agregó Ballestero.

Además, esa nómina presentada en la previa no puede ser modificadas con el correr de la competencia.

"Somos conscientes que no podemos apuntar a desarmar las principales líneas de los clubes, porque es entrar en un conflicto que no le hace bien a nadie. Creo que como se da el proceso, tenemos que mediar lo más posible", remarcó.

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