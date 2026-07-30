Cae la inflación en Bahía Blanca: en julio fue de 1,26%, según IPC Online

En Bahía Blanca, durante el mes de julio, la inflación fue del 1,26%. Según la consultora IPC Online, con esta medición, en lo que va de 2026 alcanzó el 14,14%, mientras que la interanual llega a 26,94%.

Este índice inflacionario representa una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto de junio, cuando había alcanzado 1,76%. Se trata, se explicó, de la menor variación mensual observada en la serie presentada desde julio de 2025.

En nuestra ciudad, Indumentaria fue el capítulo de mayor aumento, con 3,59%; seguida por Atención médica y gastos para la salud, con 2,34%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,11%. En el extremo opuesto, Esparcimiento cayó 1,7% y actuó como el principal freno sobre el nivel general.

En la medición semanal, el nivel general fue de 0,5% en la primera semana de julio, 0,21% en la segunda, 1,12% en la tercera y 0,38% en la cuarta. La mayor presión se concentró, por lo tanto, en la tercera semana, impulsada especialmente por Alimentos y bebidas, que registró una variación semanal de 3,13%.

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En cuanto al acumulado anual, la inflación se ubicó en 26,94%, frente a 27,45% en junio y 33,49% en julio del año pasado, mientras que en lo que va de 2026, la inflación ya acumula 14,14%.

“La trayectoria confirma una desaceleración interanual, aunque con comportamientos muy heterogéneos entre capítulos y productos. Seguimos por debajo de todos los acumulados comparados”, se indicó.

Por capítulos



Alimentos y bebidas, +1,56%. El capítulo presentó un comportamiento mixto. Las mayores subas se observaron en minutas, con 8,10%; leche, 5,09%; verduras frescas y congeladas, 4,93%; cerveza, 4,29%; bebidas gaseosas, 3,41%; empanadas y pizzas, 3,05%; té, 2,85%; agua envasada, 2,77%, y quesos, 2,70%.



Estas alzas fueron parcialmente compensadas por las bajas de harina, arroz y otros cereales, de 4,36%; huevos, 3,40%; frutas frescas, 2,46%; pescados, 0,80%; otras carnes rojas, 0,55%; aceites, 0,32%, y carne vacuna, 0,30%.



Estas alzas fueron parcialmente compensadas por las bajas de harina, arroz y otros cereales, de 4,36%; huevos, 3,40%; frutas frescas, 2,46%; pescados, 0,80%; otras carnes rojas, 0,55%; aceites, 0,32%, y carne vacuna, 0,30%. Indumentaria, +3,59%. La suba estuvo asociada principalmente con artículos de marroquinería y accesorios textiles, que aumentaron 5,27%, y con los servicios de confección y reparación de indumentaria, que avanzaron 1,43%.



Vivienda y servicios básicos, +1,86%. Se registraron aumentos relativamente generalizados: los combustibles para la vivienda subieron 2,23%; alquileres, 2,20%; electricidad, 1,43%, y materiales y mano de obra para reparaciones, 1,41%.



Equipamiento y mantenimiento del hogar, con +2,11%. Sobresalieron batería de cocina, cubiertos y utensilios, con 4,76%; productos de limpieza, 3,06%; artefactos para cocinar o conservar alimentos, 2,77%, y artículos para el mantenimiento del hogar, 2,23%.



