Cae la inflación en Bahía Blanca: en julio fue de 1,26%, según IPC Online
En lo que va de 2026, acumula un 14,14% en nuestra ciudad.
En Bahía Blanca, durante el mes de julio, la inflación fue del 1,26%. Según la consultora IPC Online, con esta medición, en lo que va de 2026 alcanzó el 14,14%, mientras que la interanual llega a 26,94%.
Este índice inflacionario representa una desaceleración de 0,5 puntos porcentuales respecto de junio, cuando había alcanzado 1,76%. Se trata, se explicó, de la menor variación mensual observada en la serie presentada desde julio de 2025.
En nuestra ciudad, Indumentaria fue el capítulo de mayor aumento, con 3,59%; seguida por Atención médica y gastos para la salud, con 2,34%, y Equipamiento y mantenimiento del hogar, con 2,11%. En el extremo opuesto, Esparcimiento cayó 1,7% y actuó como el principal freno sobre el nivel general.
En la medición semanal, el nivel general fue de 0,5% en la primera semana de julio, 0,21% en la segunda, 1,12% en la tercera y 0,38% en la cuarta. La mayor presión se concentró, por lo tanto, en la tercera semana, impulsada especialmente por Alimentos y bebidas, que registró una variación semanal de 3,13%.
En cuanto al acumulado anual, la inflación se ubicó en 26,94%, frente a 27,45% en junio y 33,49% en julio del año pasado, mientras que en lo que va de 2026, la inflación ya acumula 14,14%.
“La trayectoria confirma una desaceleración interanual, aunque con comportamientos muy heterogéneos entre capítulos y productos. Seguimos por debajo de todos los acumulados comparados”, se indicó.
Por capítulos
- Alimentos y bebidas, +1,56%. El capítulo presentó un comportamiento mixto. Las mayores subas se observaron en minutas, con 8,10%; leche, 5,09%; verduras frescas y congeladas, 4,93%; cerveza, 4,29%; bebidas gaseosas, 3,41%; empanadas y pizzas, 3,05%; té, 2,85%; agua envasada, 2,77%, y quesos, 2,70%.
Estas alzas fueron parcialmente compensadas por las bajas de harina, arroz y otros cereales, de 4,36%; huevos, 3,40%; frutas frescas, 2,46%; pescados, 0,80%; otras carnes rojas, 0,55%; aceites, 0,32%, y carne vacuna, 0,30%.
- Indumentaria, +3,59%. La suba estuvo asociada principalmente con artículos de marroquinería y accesorios textiles, que aumentaron 5,27%, y con los servicios de confección y reparación de indumentaria, que avanzaron 1,43%.
- Vivienda y servicios básicos, +1,86%. Se registraron aumentos relativamente generalizados: los combustibles para la vivienda subieron 2,23%; alquileres, 2,20%; electricidad, 1,43%, y materiales y mano de obra para reparaciones, 1,41%.
- Equipamiento y mantenimiento del hogar, con +2,11%. Sobresalieron batería de cocina, cubiertos y utensilios, con 4,76%; productos de limpieza, 3,06%; artefactos para cocinar o conservar alimentos, 2,77%, y artículos para el mantenimiento del hogar, 2,23%.
- Atención médica y gastos para la salud, +2,34%. Los sistemas de salud y servicios auxiliares aumentaron 2,71%, mientras que los elementos para primeros auxilios subieron 1,20%. Los productos medicinales disminuyeron 2,17%.
- Transporte y comunicaciones, +1,10%. El principal incremento correspondió al servicio telefónico, con 3,27%, seguido por ómnibus, con 1,37%. Los combustibles y lubricantes aumentaron 0,25%, mientras que los repuestos y reparaciones para automóviles y la adquisición de vehículos mostraron variaciones levemente negativas.
- Esparcimiento: -1,70%. La caída se explica fundamentalmente por excursiones y paquetes turísticos, que bajaron 21,86%, y transporte por turismo, con una disminución de 17,41%. Estas reducciones superaron ampliamente las subas en equipos de audio, televisión y computación, de 3,82%; alojamiento, 3,34%, y clubes, parques y entretenimientos, 3,07%.
- Educación: +0,01%. El capítulo permaneció prácticamente sin cambios. Los artículos de librería registraron una variación de apenas 0,05%.
- Otros bienes y servicios, +0,60%. Se observaron incrementos en cigarrillos y accesorios, de 2,18%; artículos de tocador, 1,68%; artículos y utensilios de belleza, 1,11%, y servicios para el cuidado personal, 0,21%. La principal baja del capítulo correspondió a artículos descartables, con una caída de 2,97%.