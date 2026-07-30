Secuestraron cocaína, marihuana y celulares en un allanamiento por droga en Monte Hermoso

Un operativo llevado a cabo en un domicilio en Monte Hermoso terminó con el secuestro de unas 120 dosis de cocaína y otras 180 de marihuana, además de elementos utilizados para el fraccionamiento y venta de droga.

El allanamiento estuvo a cargo de personal de Prefectura Naval Argentina, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se realizó en Faro Recalada al 1.365, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 19, a cargo del fiscal Mauricio Del Cero.

Según se informó, además de la droga, se incautaron una balanza de precisión y teléfonos celulares, que serán sometidos a las correspondientes pericias. La pesquisa se encontraba en curso desde hacía aproximadamente un mes.

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Asimismo, se indicó que una persona vinculada a este hecho permanece prófuga, por lo que las tareas investigativas continúan con el objetivo de determinar su paradero y establecer las responsabilidades correspondientes.