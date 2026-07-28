Un municipio de la zona quiere generar electricidad propia con paneles solares

El municipio de Villarino está impulsando un proyecto para generar energía solar en el Palacio Municipal, con el fin de proveer de electricidad a todo el edificio. Según se indicó, la iniciativa busca reducir costos operativos, optimizar el uso de recursos públicos y profundizar el compromiso de la gestión con la sostenibilidad.

Por el momento, se trata de un proyecto presentado ante el Concejo Deliberante local, que propone la instalación de un sistema de generación de energía solar fotovoltaica en la comuna medanense.

La propuesta contempla la instalación de un sistema inteligente de 55 kilovatios pico (kWp), compuesto por 77 paneles solares. Al respecto, se aclaró que este equipamiento permitirá no solo abastecer una parte significativa de la demanda energética del edificio, sino también inyectar los excedentes a la red eléctrica local, bajo el marco legal del Régimen de Generación Distribuida.

Una vez consolidado e implementado, el proyecto permitiría un ahorro corriente inmediato estructural y no coyuntural, dado que el municipio podría lograr hasta un 70% de reducción en su factura energética.

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Por el momento, el proyecto es analizado en el Concejo Deliberante, aunque ya fue defendido por referentes ambientales de la comuna.

"Con esta inversión, el municipio reafirma su objetivo de gestionar con eficiencia, generar ahorro genuino y liderar la transición energética en la región", se indicó desde el municipio villarinense.

Esta no es la primera movida en ese sentido que se lleva adelante desde la comuna. De hecho, hace algunos años ya se había planteado una posibilidad similar. Además, se ha avanzado en otros proyectos amigables con el medio ambiente, como la gestión digital de trámites municipales, que permitió la despapelización del municipio.

Incluso, el Centro de Monitoreo local ya opera con un sistema de paneles solares que alimenta su consumo habitual, logrando una reducción concreta en la dependencia de la red eléctrica convencional.

Fundamentos

Entre los fundamentos del proyecto, se recuerda que en 2020, de acuerdo con parámetros internacionales, la comuna generó un programa local de Acción Climática para el período 2021-2030 con asistencia técnica de la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático.

En ese momento se determinó que las emisiones debidas al consumo eléctrico, reportadas y medidas en toneladas de dióxido de carbono equivalente, eran de 18.162,67 y se proyectaba que serían de 26.006,10 en 2030. Sin embargo, se determinó que, de incorporarse cambios positivos, podrían disminuirse a 10.109,19.

Por ello, se implementó una serie de medidas tendientes a disminuir el consumo eléctrico de red, tales como el uso de sistemas de bajo consumo y el recambio de luminarias públicas. También se planteó la elaboración de una alternativa basada en el uso de energía fotovoltaica. A esto se sumó la sanción de la Ley de Generación Distribuida, que permite generar un flujo económico a través de los excedentes energéticos.

Además, se explicó que este modelo permitiría la protección de infraestructura crítica, dado que la generación propia y los excedentes estratégicamente administrados pueden destinarse a hospitales, centros de salud, escuelas y servicios esenciales, garantizando continuidad operativa frente a crisis energéticas, cortes prolongados o aumentos abruptos de tarifas y estabilidad del servicio para los vecinos.

"Al producir energía cerca del punto de consumo, se alivian los nodos críticos de la red local, reduciendo pérdidas técnicas y mejorando la calidad del servicio, lo que resulta en una red más estable, eficiente y previsible", se indicó.

Pacto Global

Desde hace varios años, Villarino es parte del Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía.

A través de esta alianza internacional, el municipio se ha comprometido formalmente a reducir emisiones, promover fuentes renovables y fortalecer la resiliencia frente al cambio climático.