Caso Facundo: investigan la desaparición del certificado de defunción del joven

Facundo desapareció el 30 de abril de 2020, cuando se retiró de su casa en Pedro Luro.

A casi seis años del hallazgo del cadáver de Facundo Astudillo Castro, otro hecho insólito que entorpece la investigación se conoció en las últimas horas: la desaparición del certificado de defunción original del joven.

Como consecuencia de esta situación, la muerte del oriundo de Pedro Luro nunca quedó asentada en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

La fiscal federal Iara Silvestre le pidió al juez federal Nº 1 bahiense, Walter López da Silva, que emita un nuevo oficio para inscribir el fallecimiento de Facundo y así "subsanar" el error administrativo, aunque sin investigar qué pasó con el documento original.

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Pero López da Silva se negó a emitir una nueva documentación al plantear que la orden original de hace seis años sigue vigente y que no puede "reemplazar" un documento público desaparecido.

Entonces el magistrado les ordenó a los fiscales Silvestre, Horacio Azzolín y Alberto Gentile investigar qué sucedió con el certificado original que estaba en manos de la perito Creimer.

La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía adhirió a la postura de López da Silva, argumentando que se debe investigar el paradero del certificado entregado a Creimer, en vez de decretar una medida nueva.

Lo recibió la perito Creimer

Según el expediente, el 3 de septiembre de 2020 el Cuerpo Médico Forense entregó el certificado original a la perito de la querella, Virginia Creimer.

La entrega fue autorizada por la jueza federal Nº 2 bahiense que en ese momento investigaba la desaparición del joven, María Gabriela Marrón, a pedido de los abogados de la madre de Facundo.

Al no haberse presentado el certificado ante el RENAPER, para el Estado argentino Astudillo Castro no figura legalmente como fallecido.

El incidente salió a la luz porque autoridades del cementerio de Pedro Luro le exigieron a Cristina Castro, madre de Facundo, la entrega de la "licencia de inhumación".

Además advirtieron que a raíz de la inexistencia de este documento, podrían tener que remover los restos del joven por falta de identificación legal.