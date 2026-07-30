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Alem abre las inscripciones para un torneo de bochas con competencia en tres categorías

Se disputará los días 8 y 9 de agosto y reunirá a jugadores de distintas categorías. La inscripción ya se encuentra abierta.

El club Alem llevará adelante un nuevo torneo especial de bochas los próximos 8 y 9 de agosto, con competencias destinadas a jugadores de distintos niveles y modalidades.

El certamen contará con tres categorías: Primera individual, con un valor de inscripción de $80.000; Segunda individual, por $60.000; y Tercera por parejas, cuya inscripción será de $100.000 por dupla.

Desde la organización informaron que será obligatorio presentar el carnet y la estampilla 2026 al momento de la participación.

Las consultas e inscripciones pueden realizarse a través de WhatsApp al 291-4078874.

El torneo será fiscalizado por la Asociación Bahiense de Bochas y la Federación de Bochas de la Provincia de Buenos Aires, entidades encargadas de supervisar el desarrollo de la competencia.

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