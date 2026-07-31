Franco Baresi: adiós al mejor líbero de la historia del fútbol italiano

Tras unos días marcados por el temor, ha llegado la terrible noticia del fallecimiento de Franco Baresi (8 de mayo de 1960, Travagliato, Italia). Después de varios días, en estado grave, su estado de salud comenzó a deteriorarse hasta hacer temer lo peor y, de hecho, el Milan intervino con un comunicado oficial para desmentir su fallecimiento, aunque confirmó el delicado momento del capitán.

Baresi falleció a los 66 años en la clínica Humanitas de Rozzano, a las afueras de Milán, tras una lucha que duró aproximadamente un año y que comenzó con la extirpación de un nódulo pulmonar, que lo había tenido cada vez más apartado.

Su última aparición pública se remonta al pasado mes de febrero, cuando junto a Beppe Bergomi llevó la antorcha olímpica a San Siro con motivo de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina. Después, como vicepresidente honorario del Milan, ya no pudo estar cerca del equipo con la frecuencia que hubiera deseado.

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Su club de toda la vida fue quien anunció la trágica pérdida con un sentido mensaje:

“La historia completa del AC Milan está de luto por la muerte de Franco Baresi. Su ejemplo y su integridad quedarán grabados para siempre en el ADN del Club, al igual que su icónica camiseta con el número 6. Las condolencias que AC Milan envía a la familia de Franco Baresi en un momento tan difícil son compartidas por cada rossonero, que siente esta pérdida como propia”.