"Traé tu camiseta y te estampamos gratis las Malvinas": la iniciativa de Lidia y los Veteranos de Guerra

"Te estampamos gratis las Malvinas".

Esa es la premisa de la convocatoria que se realizará esta tarde en el Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de nuestra ciudad.

La idea consiste en que todo aquel que lo desee puede acercarse a la sede de Coronel Falcón 971, entre las 15 y las 20, donde se realizará el estampado en la camiseta de la Selección que cada persona acerque. O en la prenda que vos quieras.

Además de la imagen de las Islas, el grabado también llevará la fecha del histórico partido ante Inglaterra (15 de julio) por las semifinales del último Mundial de fútbol.

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"Vi que lo estaban haciendo en Buenos Aires, en Berazategui, y me pareció que había que buscarle una vuelta de tuerca para hacerlo acá, para que también pasen cosas buenas en Bahía", le contó Lidia Suárez a La Nueva.

"Y la vuelta de tuerca —agregó—, era hacerlo en conjunto con los ex Combatientes de Malvinas", explicó la gestora de esta movida.

Vecina del lugar, dio un paso más en busca de concretar ese deseo.

"Me atreví a hablar por teléfono, desde arriba del auto en la puerta del Centro, para ver si la idea les parecía muy loca. Para ver si la aceptaban o no. Guillermo (De La Fuente, excombatiente), me dijo que bajara y lo charlábamos. Enseguida me dio el 'ok'; la idea le pareció fantástica", relató Lidia, quien se dedica a la actividad gráfica desde hace 40 años en sus distintas formas.

"Que los excombatientes me dijeran que sí, de una, me motivó a más. Guillermo me dio su aprobación en segundos, no había terminado de hablar y me dijo que sí. Mi vuelta de tuerca era que esto sea con ellos, quería que tenga su aval, que la gente se encuentre con ellos mientras espera su remera. Yo lo podría haber hecho en cualquier lugar, pero que sea en su sede será emblemático. Esa era la impronta que le quería dar. El logro está en haber obtenido el sí de ellos", remarcó.

Con la aprobación más importante, siguió el curso de la idea que para sorpresa de ella se hizo viral rápidamente.

"Subí el flyer a mis redes sociales del trabajo (Estampa y Sublimación) y en un segundo, como si fuera una publicación paga, la gente empezó a compartirla. Empezó a tener la misma cantidad de 'me gusta' que de 'compartidos'. Eso me llamó la atención enseguida", admitió.

"Para mí fue impresionante", resumió.

En definitiva, su idea y todo lo que vino después nació en aquel estadio de Atlanta, donde brilló la Selección y además de un partido histórico también dejó una imagen para el recuerdo, con una bandera que llegó desde la tribuna y hoy ya es casi patrimonio nacional.

"Para mí, el Mundial lo ganamos cuando eliminamos a Inglaterra. Guillermo dice que eso fue una coincidencia de rebeldías, porque ellos (los hinchas) entraron con una bandera que estaba prohibida. Y, después, los jugadores la alzaron en la cancha y dio la vuelta al mundo. Si les pedimos a los jugadores una muestra de compromiso con lo que pasa en el país y ellos la dieron, pudiendo mostrarle al mundo que las Malvinas son argentinas, nosotros podemos llevar una estampa que diga que son argentinas", remarcó Lidia, quien estará a cargo del estampado durante la jornada de hoy.

A partir de las 15, el Centro abrirá sus puertas para que todos podamos llevar con orgullo las Malvinas y la fecha del aquel partido en nuestras prendas.

"Creo que se va a llenar de gente", se ilusionó.

"Hubo gente que me preguntó si podía llevar el guardapolvos, o una remera o una bandera, y por supuesto que sí. Lo que quieran", avisó Lidia.