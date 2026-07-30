Milei propuso un blindaje institucional al presidente del Banco Central

En cadena nacional, rodeado de ministros y los funcionarios de Economía, el presidente Javier Milei anunció el envío de tres leyes que tienen como objetivo blindar el superávit fiscal y la independencia del Banco Central (BCRA).

Entre las novedades, se encuentra la elevación de las trabas para remover al titular de la entidad bancaria reguladora, hoy encabezada por Santiago Bausili, presente en el discurso.

Según afirmó el mandatario, para hacerlo se necesitará dos tercios del Senado y Diputados. Una exigencia solo comparable con el juicio político a un Jefe de Estado.

El Presidente habló sin vueltas de "blindar" al titular del BCRA, una manera de garantizar la independencia del órgano regular de posibles "tentaciones" de emisiones monetarias.

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El nivel de protección propuesto podría convertir al actual presidente de la entidad bancaria regulatoria en un nuevo Julio Velarde, su par peruano, en el cargo desde 2006.

Milei justificó esta modificación en antiguas remociones "intempestivas" siempre "ligadas a conseguir una mayor laxitud en la política monetaria". Esto habría sido "para estafar al sector privado mediante el señoreaje (la inflación), el cual hemos demostrado que es un impuesto no legislado".

Santiago Bausili, Presidente del Banco Central de la República Argentina

Este nivel de protección fue una de las novedades del discurso. Si bien había trascendido que la reforma de la Carta Orgánica del BCRA buscaba "blindar" al ente, no se conocía el mecanismo para proteger a su titular.

En este contexto, desde la órbita cercana al Gobierno ya comenzaron a denominar esta iniciativa como "cláusula Bausili". Ahora, habrá que ver si el Gobierno logra juntar los votos para este punto y el resto de las iniciativas. (Ámbito)