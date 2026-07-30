Si bien asomó el sol, no todo será color de rosa en el pronóstico de este viernes en Bahía

De acuerdo con el pronóstico de Satelmet, este viernes Bahía Blanca tendrá una jornada fresca a templada, con condiciones inestables y probabilidad de lluvias en distintos momentos del día.

La temperatura mínima será de 10 grados centígrados, mientras que la máxima llegará a los 18 grados centígrados, marcando un leve ascenso respecto de los registros de los últimos días.

Durante la mañana, el cielo permanecerá mayormente cubierto y se esperan lluvias, en un ambiente fresco con una temperatura cercana a los 10ºC. El viento soplará leve del sector norte-noreste.

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Por la tarde, las precipitaciones tenderán a disminuir y la temperatura alcanzará su valor máximo de 18°C.

No obastante continuará la nubosidad, se prevén algunos mejoramientos temporarios, con condiciones más templadas.

Hacia la noche, aumentará nuevamente la probabilidad de lluvias, con cielo cubierto y viento leve del norte-noreste.

La temperatura comenzará a descender, aunque se mantendrá por encima de los valores registrados al inicio de la jornada.

El pronóstico indica además una tendencia al ascenso térmico en comparación con los días anteriores, favorecida por el ingreso de viento del sector norte.

Según la tendencia del pronóstico, las condiciones comenzarán a mejorar de manera gradual durante el fin de semana, con un ambiente más templado.