Baja la tensión diplomática: Lula autorizó el regreso del embajador de Brasil a la Argentina

El presidente de Brasil, Lula da Silva, autorizó el regreso del embajador Julio Bitelli a la Argentina después de que sea llamado a consultas por los ataques del mandatario Javier Milei contra su par del país vecino. La decisión fue resuelta luego de que el diplomático se reuniera con el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, en Brasilia.

Según consignó la prensa local, el Gobierno brasileño anunciará la medida en los próximos días, aunque todavía no determinó la fecha en la que Bitelli volverá a la Argentina.

Además, también se expuso que el país vecino destacó los dichos del canciller Pablo Quirno, quien intentó bajarle el tono al conflicto pese a la tensión diplomática.

El conflicto diplomático escaló después de que Milei participara de una convención del Partido Liberal (PL) en Brasil. Durante su discurso, el mandatario argentino volvió a cargar contra Lula y cuestionó también al Poder Judicial por la situación del exmandatario Jair Bolsonaro.

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En una exposición de unos 25 minutos, el mandatario se refirió a su par brasileño con expresiones como “el zurdo”, “el ladrón” y “el presidiario”. Además, lo responsabilizó por una supuesta intervención en las elecciones argentinas de 2023 para favorecer al entonces candidato oficialista Sergio Massa.

“Tenía un vecino que se metía en la política de Argentina para tratar de torcer la historia en favor de los zurdos de mierda”, sostuvo el jefe de Estado argentino, en una nueva acusación contra Lula por una presunta injerencia en los comicios.

"No voy a pelearme con ese tipo"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se refirió por primera vez, y de manera formal, a las agresiones e insultos expresados por su par Javier Milei en San Pablo durante el evento donde Flavio Bolsonaro lanzó su candidatura presidencial para los comicios de octubre.

"No voy a pelearme con ese tipo", aseguró el líder del Partido de los Trabajadores (PT), previo a tildar de "payasada" las palabras del jefe de Estado, que desataron una escalada diplomática entre ambos países.

"¿Ustedes vieron la payasada que hizo aquí el presidente de Argentina? No dije nada porque mi relación es de Jefe de Estado con Estado y me gusta el pueblo argentino y no cambiaré nada por culpa de esa cosa", expresó en un primer momento Lula durante un acto en Brasilia del Partido Socialista Brasileño, en el que formalizó su candidatura a la reelección presidencial.

Luego resaltó la importancia de dejar un mensaje de reflexión, frente a los agravios de Milei: "Aprendí demasiado temprano a caminar con la cabeza en alto. Aprendí muy temprano a disfrutar del respeto y respetar a la gente. Aprendí muy temprano que no soy mejor, pero tampoco soy peor que nadie y que no soy el menos sabio", completó Lula. (C5N)