Tras reavivar el conflicto con Lula, Milei volvió a apuntar contra el presidente de España

El presidente Javier Milei volvió a encender la polémica en el plano internacional al lanzar un nuevo dardo mediático contra el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, poco después de haber calificado como "basura socialista" al mandatario brasileño, Luiz Inácio "Lula" da Silva.

En esta oportunidad, el Jefe de Estado argentino utilizó su cuenta en la red social X para compartir un artículo periodístico de la publicación italiana Panorama que contenía severos cuestionamientos hacia la administración socialdemócrata de España.

Fiel a su estilo para expresarse, Milei acompañó la publicación con la frase "Fenómeno barrial".

En cuanto al contenido del artículo, se menciona el triunfo de la selección española en el Mundial 2026 y se habla de lo que representa para el socialista. "Al final se impuso la España hiperestatista de Pedro Sánchez", remarca el texto y sostiene que la imagen del líder del Ejecutivo del país europeo tendrá una mejoría mientras se encuentra afectada por investigaciones y procesos judiciales que alcanzan a integrantes de su familia.

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Por otro lado, se da cuenta del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, a quien vincula con una supuesta investigación por soborno, y cuestiona el nivel de gasto público de España al asegurar que el Estado destina "270.000 millones en subvenciones".

Este nuevo gesto del mandatario argentino reactiva la tensión diplomática con Madrid, que tuvo su punto más alto meses atrás tras los cruces verbales entre ambos líderes y las intervenciones del argentino en eventos políticos en el exterior, sobre todo en aquellos organizados por la oposición.

La arremetida del Presidente contra Sánchez, además, aparece de forma contigua a los cruces que mantuvo con el referente del Planalto. De este modo, el jefe de Estado consolida una política exterior orientada a la confrontación abierta con los gobiernos de sesgo progresista y de izquierda en la región y el mundo. (con información de NA)