Capturan a uno de los boqueteros que robaron en un comercio bahiense

Personal policial aprehendió este jueves a uno de los sospechosos de haber robado en el comercio Ciudad Mágica, ubicado en Zelarrayán al 3.000, luego de realizar un boquete en el techo del local.

Se trata de Rubén Trobiani, de 36 años, quien fue imputado por el delito de robo agravado por escalamiento.

La captura se dio a partir de distintas tareas de campo e inteligencia llevadas a cabo por personal del Gabinete Técnico Operativo, luego del análisis de las cámaras del Centro Único de Monitoreo. Así se logró identificar el automóvil utilizado por los autores para darse a la fuga.

Con los elementos probatorios recabados, el Juzgado de Garantías N° 1 ordenó la ejecución de múltiples allanamientos. Uno de ellos se desarrolló en Güemes al 2.900, con resultado negativo, mientras que el siguiente, en Córdoba al 100, fue exitoso.

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En ese lugar se procedió al secuestro de un Volkswagen Vento implicado en la fuga, además de herramientas de corte, guantes, prendas de vestir presumiblemente utilizadas al momento de cometer el ilícito, y tres teléfonos celulares de interés para la causa.

La investigación comenzó el pasado lunes, a raíz de la denuncia del propietario del comercio: tras ser alertado por el sistema de seguridad privada, el damnificado constató que algunos delincuentes habían realizado boquetes en el techo del local, logrando sustraer dos cajas fuertes. Una de ellas fue hallada luego, forzada y sin dinero, en una propiedad lindante. En la escena del crimen, los delincuentes abandonaron una mochila y un handy.

Los operativos fueron desplegados por el personal de la Comisaría Séptima, con el apoyo táctico y logístico de la Comisaría Segunda, la Unidad de Policía de Prevención Local y el Grupo de Apoyo Departamental.