Producir 30 millones de toneladas de proteínas hacia 2030: ¿se puede?

Guillermo D. Rueda grueda@lanueva.com Periodista. Círculo de Periodistas Deportivos de Bahía Blanca. Fue redactor de la revista Encestando (1985-2000). Desde 1987 trabaja en el diario La Nueva Provincia (hoy La Nueva.). Pasó por las secciones Deportes, La Región y La Ciudad, donde se desempeña actualmente. Está especializado en periodismo agropecuario desde 2001. Miembro de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios. Responsable de las páginas webs de la Asociación de Ganaderos (AGA) y de Abopa.

El dato aportado desde la cadena es concreto: la producción argentina de carnes —bovina, porcina y aviar— además de leche y huevos es de alrededor de 20 millones de toneladas anuales de proteína animal. A partir de entonces, no deja de ser por demás ambiciosa la propuesta lanzada desde la Cámara Argentina de Empresas de Nutrición Animal (Caena), donde se aportan los argumentos de un plan estratégico que, en el actual contexto económico y productivo, avizora que nuestro país podría llegar a las 30 millones de toneladas proteicas en los próximos 5 años.

En una convocatoria realizada por integrantes del sector vinculados a la entidad, el presidente Alejandro Bravo sostuvo que se busca capitalizar décadas de inversión y desarrollo tecnológico para dar un salto de escala sin precedentes.

Como el desafío es agregar valor para transformar granos en proteínas, la matriz productiva argentina enfrenta esta paradoja de abundancia.

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“El país ha logrado superar la barrera de las 100 millones de toneladas de granos y se ha estabilizado en torno a las 150 M/T. No obstante, el gran potencial reside en lo que aún no se procesa localmente”, admite Bravo.

Para lograr tal objetivo, la industria debe trabajar en cuatro pilares fundamentales:

—Eficiencia productiva.

—Bioseguridad.

—Sustentabilidad.

—Ordenamiento integral de las cadenas de valor.

Veamos cuál es el panorama a poco de analizar los tres sectores clave de esta dinámica productiva (a partir de la conclusión de Gabriel Gualdoni, ex titular de la Caena): “La carne vacuna se encuentra en una etapa de redefinición estructural”.

Para Fernando Eluchans (Vetifarma), el crecimiento del sector no dependerá de sumar más cabezas de ganado, sino de optimizar la producción individual. Y que la clave reside en el peso de faena, ya que, actualmente, los niveles se encuentran cercanos a los 350 kilos, pero existe un margen técnico para elevar ese estándar hacia los 500 kilos.

“Este cambio permitiría un incremento de entre el 20 y 30 % en los kilos producidos por cada animal, mejorando significativamente la oferta nacional frente a una demanda global que sigue valorando la carne argentina por su alto valor económico”, explicó.

Mientras la ganadería vacuna busca eficiencia, los sectores porcino y avícola ya muestran los resultados de una década de modernización intensiva.

—Porcinos: Daniel Fenoglio, de Cabaña Argentina, resaltó que el sector ha atravesado un proceso de profesionalización donde apenas 300 productores concentran el 85 % de la producción nacional (operando con tecnologías de nivel mundial).

“El éxito se refleja en el mercado interno, donde el consumo saltó de apenas 3 kilos a casi 20 kilos por habitante en 15 años, dejando como próximo gran hito la consolidación de la capacidad exportadora”, aseguró.

—Avicultura: “La fortaleza del sector aviar reside en su competitividad extrema”, expresó Raúl Marsó, de Las Camelias. También subrayó que los sistemas actuales logran una conversión alimenticia de 1,5 kilos de alimento por cada uno de pollo vivo, posicionándose como uno de los índices más eficientes de la industria biológica actual.

Ahora bien, la pregunta es respecto de los costos y la eficiencia en cada una de estas producciones. Veamos:

“Para que la Argentina logre el objetivo de las 30 millones de toneladas es necesario un cambio en la mentalidad empresarial. El desafío es pasar de una lógica centrada exclusivamente en la reducción de costos a otra enfocada en la eficiencia productiva”, describió Gualdoni.

“En este nuevo esquema, la nutrición animal deja de ser un insumo básico para convertirse en un eje estratégico junto a la trazabilidad y a la innovación tecnológica”, agregó.

Lo definitivamente cierto es que, en un escenario global donde la demanda de alimentos no cesa de crecer, la Argentina busca que la combinación de su potencial granario y la avanzada genética animal la posicionen como un proveedor líder de proteína de alto valor para el mundo. En otras palabras (algo que ya todos sabemos): es el tren que vuelve a pasar para el campo argentino.

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