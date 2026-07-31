Pacífico de Cabildo se hizo fuerte en los cruces y gritó campeón

De menor a mayor, Pacífico de Cabildo se quedó con el certamen Apertura en el fútbol Senior de la Liga del Sur. En la final derrotó a Sporting por 2 a 1 y se aseguró, como mínimo, la final anual.

“Fue una alegría inmensa, sobre todo porque se pudo compartir con todo el grupo. Todos los chicos hacen un esfuerzo muy grande para viajar y jugar y eso generó una enorme satisfacción. Sinceramente, este logro tuvo un sabor especial”, confesó el goleador Leandro Duelle, autor de las dos conquistas en el partido decisivo.

“Lo más lindo de todo es que podemos seguir disfrutando de este deporte tan lindo. Sabíamos que se podía y, por suerte, pudimos ir de menos a manos. Además, a la final, se arrimó mucha gente del club, del pueblo, familiares y amigos”, amplió Leandro.

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“Es la primera vez que vivimos todo esto y ahora vamos a jugar con un poco más de tranquilidad porque ya sabemos que tenemos una final asegurada”, cerró el goleador.

También el defensor Diego Romanelli se refirió al logro de su equipo justo en el año centenario de la institución.

“Pudimos aportar nuestro granito de arena para representar de la mejor manera a la institución. No hay nada más lindo que poder compartir estos momentos con chicos que hacía mucho tiempo no compartía. El vestuario, el mate, las charlas y eso es lo que queda más allá del logro. Creo que los resultados vinieron de la mano del grupo que se formó", manifestó.

“Es un campeonato muy parejo, cada equipo tiene sus figuras, hay muy buenos jugadores y nosotros tuvimos lo nuestro. Poder compartir un equipo con jugadores como ‘Nacho’ Salas (Ignacio), el ‘Topo’ Angelini (Esteban), Lea Duelle, entre otros, es algo muy lindo y siempre aprendés de ellos”, agregó.

“Fuimos de menor a mayor colectivamente. Mejoramos con el correr de los partidos y se sumaron algunos jugadores de mucha categoría que no estuvieron en el inicio. Nos dieron un salto de calidad en el tramo final”, sostuvo el lateral sobre el rendimiento colectivo.

También el DT Emanuel Florín valoró el recorrido de su elenco.

“Estamos muy contentos por quedarnos con el torneo Apertura. Si bien no pudimos quedarnos con el primer en la etapa regular, el equipo se terminó de afianzar en los mata-mata”, confesó.

“Los chicos entendieron el mensaje en el sprint final del torneo. Tenemos un equipo muy intenso, con mucha actitud y muy equilibrado a la hora de jugar en todas las líneas”, amplió.

“Y en lo personal contento de poder aportar para este club que de pibe me hizo pasar muy lindos momentos en categorías juveniles”, concluyó.

Lo que hay que saber

Pacífico de Cabildo finalizó 4º en la fase regular. Jugó 9 partidos, ganó 5 y perdió 4. Anotó 18 goles a favor y recibió 27.

En los playoffs, disputó 4 cotejos, con 3 victorias --ante Sansinena, Bella Vista y Sporting-- y un empate –frente a Libertad--.

En dicha instancia, marcó 10 goles y solo recibió 4.

Goleadores: Leandro Duelle, 9 goles; Esteban Angelini, 8; Fabián Soto, 4; Nicolás Arroyo, 2 y Matías Aldunate, Nicolás Becher, Pablo Berra, Santiago Martín y Silvio Pagalday, una conquista.

El plantel estuvo conformado por Fernando Stremel, Nicolás Arroyo, Franco Maciel, Diego Romanelli, Ignacio Salas, Fernando Rodríguez, Fabián Soto, Fernando Marabini, Esteban Angelini, Leandro Duelle, Santiago Martín, Gustavo Gerlich, Matías Aldunate, Pablo Becher, Nicolás Becher, Pablo Berra, Jorge Duelle, Leonardo Lucarni, Gustavo Morales, Mariano Olea, Silvio Pagalday, Santiago Fernández, Darío González, Cristian Negrín, Diego Porte, César Defrancesco, Carlos Rodríguez y Ramiro Salvador.