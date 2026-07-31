Una familia bahiense protagonizó un trágico choque en la ruta 3: un muerto y tres heridos

Un trágico incidente de tránsito se registró este jueves a la altura del kilómetro 183 de la Ruta Nacional 3, en cercanías a la localidad de Las Flores, dejando como saldo una persona fallecida y tres heridos de gravedad, todos integrantes de una misma familia radicada en Bahía Blanca.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima fatal fue identificada como Fernando Gismondi. En tanto, las personas que debieron ser trasladadas de urgencia al nosocomio local son Romina Chiquette y dos menores de edad.

Los tres sobrevivientes ingresaron al centro de salud a bordo de una unidad del SAME y dos ambulancias del Hospital de Las Flores, donde recibieron asistencia médica inmediata por parte del personal de la guardia.

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Según se desprende del parte emitido por las autoridades policiales, el automóvil Peugeot 307 en el que se trasladaba la familia bahiense fue impactado frontalmente por una camioneta Volkswagen Amarok. Dicho rodado era conducido por un joven de apellido Forti, de aproximadamente 18 años y domiciliado en Las Flores, quien resultó ileso y no requirió atención médica.

Debido a la magnitud del choque, en el lugar del hecho se desplegó un intenso operativo de emergencia que incluyó la participación de dotaciones de bomberos voluntarios, efectivos de la Policía Vial, personal del Comando de Prevención Rural (C.P.R.) y los equipos de salud.

Durante varias horas, el tránsito sobre la Ruta 3 permaneció asistido y con demoras mientras los peritos de la Policía Científica y las fuerzas de seguridad desarrollaban las tareas de rescate y el relevamiento de pruebas. Las causas estructurales que originaron el choque continúan siendo materia de investigación judicial. (Diario El Orden)