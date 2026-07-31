Marcha atrás de la FIFA: Gianni Infantino canceló el proyecto FIFA Forward Enterprise

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció este viernes en un comunicado que la entidad desiste de su intención de crear una filial para comercializar la Copa del Mundo.

El pasado miércoles, la FIFA anunció su intención de vender el 20 % de FIFA Forward Enterprise (FFE), la nueva filial que buscaba crear para manejar las operaciones comerciales y los eventos de la organización, como el Mundial de fútbol, su principal producto.

El comunciado completo emitido por la FIFA y atribuido a la máxima autoridad deL organismo mundial:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

"El proyecto FIFA Forward Enterprise tenía como objetivo sentar las bases para seguir fortaleciendo a nuestras asociaciones miembro de la FIFA y a nuestro deporte en todo el mundo, especialmente en aquellos países donde más se necesita apoyo. Y, tal como dijimos desde el principio, la intención era llevarlo a cabo únicamente si contaba con el respaldo de la mayoría de las asociaciones miembro de la FIFA y siempre sujeto a un proceso de consulta con ellas, con el Consejo de la FIFA, con las confederaciones y con las demás partes interesadas.

Tras escuchar atentamente todas las opiniones, ha quedado claro que el proyecto ha generado divisiones de tal índole que, independientemente del nivel de apoyo, ya no favorecen el objetivo planteado inicialmente.

Nuestro propósito siempre ha sido -y seguirá siendo- unir y mejorar.

En consecuencia, esta propuesta no seguirá adelante.

De cara al futuro, mi intención es volver a reunir a todas las partes interesadas en los próximos días y semanas, guiados por el interés común en nuestro deporte y con el objetivo de seguir impulsando el crecimiento del fútbol en todas partes, especialmente en aquellos países que más necesitan nuestro apoyo".