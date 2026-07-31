El pronóstico: cómo estará el tiempo este sábado en la ciudad

El servicio de Satelmet anticipa para este sábado 1 de agosto una jornada con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 16 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo será frío y soleado. El viento tendrá intensidad de leve con ráfagas de moderado del sector Oeste. La visibilidad será buena.

En la tarde tendremos tiempo fresco con soleados. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste y el índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

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La noche será fría con aumento de nubosidad y se estima para media noche una temperatura de 11 grados centígrados.