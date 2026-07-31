Avanza la visita del papa León XIV a la Argentina: Milei recibe las cartas credenciales del nuncio

El presidente Javier Milei recibirá esta tarde las cartas credenciales del nuncio apostólico de la Santa Sede, Michael Wallace Banach, en Casa Rosada y comienza a delimitarse la visita del papa León XIV al país.

El acto tendrá lugar esta tarde, a las 15, en el salón blanco del Palacio de Gobierno. Además, recibirá las cartas credenciales de los embajadores de la República Federal de Alemania, Catalina Cullas, y de la República de Corea, Lee Chong Hwa.

El mandatario argentino recibirá a los diplomáticos después de la reunión bilateral con su par de Corea del Sur, Lee Jae-myung y tras la presentación del proyecto RIGI de Pampa Energía junto al presidente de la compañía, -Marcelo Mindlin en el Salón de la Ciencia.

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La presencia del nuncio apostólico en la Argentina implica el inicio de una misión que estará marcada por la expectativa de una eventual visita del papa León XIV.

Hace algunos días atrás, las misivas fueron recibidas por el canciller Pablo Quirno, quien en redes sociales redactó: "Recibí copia de cartas credenciales del Monseñor Michael Wallace Banach, enviado del Papa León XIV como representante ante nuestro país".

"Su llegada abre una nueva etapa de trabajo fraterno entre la Iglesia y el Estado argentino, un camino de encuentro que nos compromete y nos desafía a fortalecer el trabajo conjunto con esperanza y desafíos compartidos", completó.

Banach fue recibido además por el titular de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo; el secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro, Raúl Pizarro; y el secretario de Culto, Agustín Caulo.

Una de las primeras tareas del nuevo nuncio será avanzar en la organización del eventual viaje de León XIV a la Argentina, una visita que distintas versiones sitúan para noviembre. Hasta el momento no existe una confirmación oficial por parte del Vaticano.

La llegada de Banach también renueva las expectativas sobre un eventual anuncio de la Santa Sede respecto de una gira papal que, de concretarse, incluiría además a Uruguay y Perú. (NA)