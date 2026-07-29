El diario Eco de Tandil: pasado con clausura y presente de 144 años

Al principio, el Eco de Tandil no tenía salidas fijas, pero luego las tuvo, hasta transformarse en bisemanario y finalmente en diario, aunque siempre hubo un día de la semana en el que no se editaba.

Corría el año 1882 y el boticario Juan Jaca adquirió las maquinarias de una imprenta llamada La Voz del Pueblo para editar un semanario. Así empezó una historia que acaba de cumplir 144 años.

Ya con nuevos dueños, el diario sufrió un duro golpe: el 18 agosto de 1954 el presidente Juan Domingo Perón lo clausuró por opositor y no volvió a editarse hasta el 21 de setiembre de 1955 (Perón había sido derrocado cinco días antes).

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Fue ese día de la primavera -13 meses después de haber sido cerrado por el gobierno- cuando la nota editorial llevó por título “Mirando al frente” y cerró “Con fe profunda en el futuro”.

De los diarios que aún se mantienen en formato papel, El Eco es el cuarto en antigüedad. Y ninguno de los cuatro salió a la calle de manera ininterrumpida.

El más antiguo, La Capital de Rosario, vio la luz el 15 de noviembre de 1867 gracias a la visión de Ovidio Lagos.

También el diario rosarino sufrió los avatares del gobierno peronista: fue clausurado en 1948 y volvió a aparecer el 18 de agosto de 1949 (con una frase sugestiva: “Como decíamos ayer...”). Sin embargo, el control gubernamental sobre el papel lo obligó a cerrar las puertas el 22 de enero de 1950 hasta que volvió a aparecer el 29 de marzo del mismo año, luego de ser entregado al personal.

El segundo diario de mayor antigüedad, La Prensa, fue fundado por José C. Paz el 18 de octubre de 1869.

El gobierno de Perón lo expropió el 26 de enero de 1951, lo mantuvo bajo el control del estado y la CGT y recién fue devuelto a sus dueños el 3 de febrero de 1956.

Como rara paradoja, el mismo Juan Domingo Perón -arrepentido por sus decisiones erróneas contra la prensa- al volver en 1973 expresó: “En 1945, con todos los medios en contra, llegué al poder. En 1955, con todos a favor, me derrocaron”.

Finalmente, el tercer diario más antiguo, La Nación, fundado por Bartolomé Mitre el 4 de enero de 1870, fue el que más clausuras sufrió: Sarmiento lo cerró en 1874, Avellaneda en 1876, Juárez Celman en 1890 y Julio A. Roca en 1901.

Como queda en evidencia, nada fue fácil para directores y periodistas de aquellos tiempos, razón por la cual más mérito adquiere hoy que los cuatro diarios citados estén cerca de cumplir un siglo y medio.

En lo que concierne a El Eco de Tandil, aseguran que a raíz de aquel parate nunca alcanzó a recuperarse totalmente.

Así y todo, llegó a los 100 años de vida en 1982, aunque con la dura perspectiva de tener que cerrar sus puertas más a la corta que a la larga.

Fue entonces que Rogelio Rotonda, joven periodista de tan solo 22 años, decidió apostar a futuro y asumir el cuantioso pasivo, que incluía la masa laboral.

De a poco, El Eco fue renaciendo cual Ave Fénix y con el mismo dueño -hoy secundado por sus hijos- forma parte de El Eco Multimedios, que además cuenta con un canal de TV, streaming, dos radios y página web. Aparece todos los días en formato tabloide, se imprime en colores y es el único diario papel que tiene la pujante ciudad de Tandil.