Pennacchiotti regresa adonde tuvo una gran despedida personal: "Estoy contento", admitió Franco

Franco Pennacchiotti fue confirmado como nuevo jugador de Centro Español de Plottier para disputar el próximo torneo Pre Federal de básquetbol.

"Estoy contento porque es un lindo lugar, un gran club con muy buena gente. Y, por lo que sé, se está armando un lindo equipo para estar arriba en el torneo", le contó el zurdo a La Nueva.

El bahiense llega por segunda vez al club neuquino, luego de un breve paso por Huracán de Trelew, en el que quedó en medio de un error administrativo que generó que aún no tenga fecha de disputa la final del Torneo Apertura de la Asociación de Básquetbol del Este del Chubut.

"Me quedó una sensación rara porque no se terminó jugando, arrancaban los playoffs... ganamos la semifinal y estuvo lindo. Pero se pausó y no tiene pinta de empezar rápido", se lamentó Franco.

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Su anterior paso en Centro Español había sido en 2025, cuando disputó el Torneo Federal aprovechando el receso previo al inicio de la Liga Argentina con Villa Mitre.

En esa temporada, Franco se despidió con una soberbia actuación, anotando ¡48 puntos! en la derrota ante Pacífico de Neuquén.

"A esta altura no me interesa. Te cambio los 48 puntos por haber ganado. No me importa", le confesó el pivot a La Nueva. tras aquella noche.