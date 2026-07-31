Boca fue multado por Conmebol por no permitir que sus jugadores sean entrevistados

Boca deberá pagar una multa de 20 mil dólares a la Conmebol luego de que ninguno de los dos jugadores solicitados brindara declaraciones a la transmisión oficial tras la clasificación por penales ante O’Higgins, conseguida el jueves por la noche en el estadio El Teniente de Rancagua, por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El reglamento de la competencia obliga a los clubes a poner futbolistas a disposición de las entrevistas inmediatas posteriores al encuentro. La sanción es de 10 mil dólares por cada jugador que no cumpla con ese compromiso, por lo que el monto total correspondiente al Xeneize ascenderá a 20 mil.

La situación fue informada por Marcelo Benedetto desde el campo de juego durante la transmisión oficial. El periodista explicó que Leandro Paredes se había acercado para hablar después de la definición, pero recibió una indicación desde la delegación de Boca y se retiró hacia el vestuario junto con sus compañeros.

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“Les dieron la orden de no hablar. Paredes iba a parar, pero se los llevaron a todos al vestuario”, relató Benedetto mientras esperaba a los protagonistas de la clasificación.

La decisión se produjo en medio del malestar generado por la actuación del equipo de Rodolfo Arruabarrena, que perdió 1-0 durante los 90 minutos, fue superado por O’Higgins y solamente logró avanzar mediante la definición desde los doce pasos.

Boca había ganado el encuentro de ida por el mismo resultado en la Bombonera y terminó imponiéndose por 4-3 en los penales, pero los futbolistas abandonaron rápidamente el terreno de juego y evitaron las entrevistas obligatorias.

La negativa se limitó al contacto inmediato con la transmisión, ya que posteriormente Paredes sí brindó declaraciones en la zona mixta y reconoció la preocupación del plantel por el rendimiento mostrado en Chile.

El monto de la multa será descontado de los ingresos que Boca recibe de la Conmebol por derechos televisivos o comerciales correspondientes a su participación en la Copa Sudamericana. (NA).