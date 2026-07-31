La comedia romántica dirigida por Campanella llega a Bahía

Hay historias que hacen reír. Otras emocionan. Y algunas consiguen ambas cosas al mismo tiempo. "Empieza con D, siete letras" pertenece a ese grupo de obras que invitan a mirar hacia adentro mientras el público disfruta de una noche de teatro de primer nivel.

Eduardo Blanco, Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale protagonizan una historia sobre el amor, las segundas oportunidades y esos encuentros capaces de cambiar una vida, bajo la dirección de uno de los nombres más prestigiosos del cine y el teatro argentino: Juan José Campanella.

La historia gira alrededor de personajes que, en distintos momentos de sus vidas, descubren que nunca es tarde para volver a empezar. Entre situaciones inesperadas, humor inteligente y momentos profundamente emotivos, la obra habla de los vínculos, las decisiones que marcan un destino y la posibilidad de encontrar el amor cuando menos se lo espera.

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Campanella imprime su sello característico en una puesta elegante, con diálogos naturales, personajes entrañables y ese delicado equilibrio entre la comedia y la emoción que convirtió a muchas de sus obras y películas en verdaderos clásicos para el público argentino.

Las entradas ya se encuentran disponibles y pueden adquirirse ingresando a TicketBahia.com