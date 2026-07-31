Ofrecen recompensas para dar con dos violadores prófugos que atacaron en Puan

Kemmler Davyt y Del Valle son intensamente buscados por violaciones cometidas en Puan.

El ministerio de Seguridad bonaerense oficializó el ofrecimiento de recompensas de hasta 10 millones de pesos para dar con los paraderos de un condenado y un acusado de graves ataques sexuales contra mujeres en el distrito de Puan.

Uno de ellos es Alberto Martín del Valle (56), imputado de haber violado y embarazado a su hijastra menor de edad en la ciudad cabecera de aquel partido, quien desde hace 14 años está prófugo de la justicia.

A Del Valle se le atribuyen los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado y tentativa de aborto, cometidos presuntamente entre marzo y octubre de 2009 en la localidad de Puan.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En 2012 la justicia de Garantías bahiense ordenó la detención del violador, por pedido de la fiscal de la causa, Leila Scavarda.

Del Valle también enfrenta cargos por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar y uso de documento falso o adulterado.

Su último domicilio conocido se registró en Libre del Sur 1639 de Mar de Ajó, en el partido de La Costa.

Con condena firme

El otro prófugo es Federico Alejo Kemmler Davyt (29), que en agosto de 2021 fue declarado autor penalmente responsable de abuso sexual con acceso carnal y condenado a 6 años y medio de prisión.

A raíz de que llegó en libertad al juicio, a cargo del Tribunal en lo Criminal Nº 3 de Bahía Blanca que emitió la orden de captura, recién se solicitó su detención el 22 de noviembre de 2024, cuando el fallo adquirió firmeza.

Sin embargo, Kemmler Davyt no pudo ser hallado en su vivienda ni en los lugares que frecuentaba y el 18 de febrero del año pasado se ordenó formalmente su detención.

El joven, de nacionalidad argentina, registra su último domicilio conocido en Moreno 23, de esta ciudad.

La causa es investigada por el fiscal de delitos sexuales bahiense, Marcelo Romero Jardín.

La violación se cometió el 23 de diciembre de 2018, en un domicilio ubicado en Gabino Prieto y Tres Lomas, de Villa Iris, donde un grupo de excompañeros de la escuela se reencontró para compartir un asado.

En esas circunstancias Kemmler Davyt habría abusado de una mujer aparentemente ebria, a quien le provocó lesiones en las zonas abdominal, lumbar y piernas, además de escoriaciones y equimosis en sus partes íntimas.

La cartera provincial a cargo de Javier Alonso ofrece entre 5 y 10 millones de pesos por "información fehaciente que permita la localización y detención" de los abusadores, garantizando "estricta reserva de identidad" para los informantes.

Así se indicó en el boletín informativo del ministerio de Seguridad publicado este martes.

Procedimiento

Quienes posean datos sobre el paradero de los nombrados pueden presentarse en la ayudantía fiscal puanense, situada en Hipólito Yrigoyen 698 de aquella localidad; comunicarse al (02923) 488667; o enviar un mail a ayudantiafiscalpuan@mpba.gov.ar

También pueden concurrir a la Dirección provincial de registro de personas desaparecidas (calle 2, entre 51 y 53, oficina 118, en La Plata), así como están habilitados el número (0221) 4293015 y el correo electrónico profugos@mseg.gba.gov.ar

Los informantes además pueden contactarse con la línea de emergencias 911.