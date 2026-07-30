Barrio Mara: qué se sabe del robo de anoche que incluyó tiros

El lugar del grave hecho, en Esquiú al 1.100.

La Policía investiga un violento robo que incluyó varios tiros que, por fortuna, no hirieron a nadie anoche en el barrio Mara.

Dos delincuentes que se movilizaban en una moto, con la cual chocaron a las pocas cuadras, en la fuga, escaparon a pie y son buscados.

Todo se originó poco después de las 21 en Esquiú al 1.100.

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Se cree que los ladrones, que circulaban en una moto negra de 150cc., tenían el dato de la llegada de un camión repartidor de huevos, procedente de Mar del Plata, que no solo distribuye periódicamente en Bahía sino también en Punta Alta.

Si bien el transporte no había arribado, los asaltantes irrumpieron contra una camioneta Volkswagen Amarok a cargo del hijo del granjero mayorista.

Este hombre, Pablo Rizzo (49), logró buscar refugio junto con otras personas que estaban en la calle porque los desconocidos venían a los tiros.

Después de efectuar no menos de 10 disparos, rompieron la ventanilla de la camioneta y se llevaron un bolso que, a decir de Rizzo, solo tenía ropa y medicamentos.

En la rápida huida, los delincuentes chocaron un Renault Megane en Nicolás Pirez y Terrada.

Abandonaron la.moto, un revólver 32 y escaparon a pie.

Ahora las comisarías Quinta y Séptima analizan cámaras y testimonios para dar con los autores del delito.