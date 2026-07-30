En medio de una difícil recuperación, piden ayuda para el trabajador golpeado en el Club Universitario

La familia de Edgardo Estay solicitó en las últimas horas solidaridad a los vecinos de la ciudad para hacer frente a la compleja situación económica que atraviesan tras la brutal golpiza que sufrió en las puertas del Club Universitario.

Aunque el hombre de 43 años, alojado en el Hospital Municipal, ya fue trasladado a sala común y se encuentra fuera del estado crítico de los primeros días, aunque su recuperación requiere tiempo e incertidumbre.

Estay se desempeña como cadete en moto de forma independiente y fue su sobrina Natalia, quien brindó detalles a La Nueva. de la situación que está viviendo su tío.

"Él trabaja por su cuenta, entonces es más complicado porque tiene que pagar el alquiler, los servicios; su mamá es una señora de 86 años, entonces cada vez se complica más. No tiene pareja que podría ayudar al cuidado aunque sea; y mi abuela, su mamá, es de Pedro Luro, que acá se puede quedar pero también deja sus cosas allá. Nos estamos arreglando como podemos", comentó la mujer.

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En las últimas horas, Graciela González Prieto, vocera del centro asistencial señaló que "(Estay) fue trasladado a sala común, se encuentra estable y en un estado de evolución neurológico en el que no se puede determinar aún cuáles serán las secuelas debido a los fuertes traumatismos que sufrió. Se encuentra en estado de vigilia, donde se despierta y se duerme constantemente. Hay que ver qué cicatrices quedan en el tejido cerebral. Por lo pronto hay que esperar su evolución".

Para sobrellevar el impacto económico de esta etapa de recuperación, la familia organizó una colecta solidaria con un alias bancario donde se reciben donaciones. Quienes deseen colaborar pueden solicitar los datos de la cuenta o sumarse a la difusión del pedido.