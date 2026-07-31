Cientos de vecinos estamparon las Malvinas en sus prendas: “Es un mimo al alma”, agradeció un Veterano

Una gran respuesta de la gente tuvo la idea impulsada por Lidia Suárez, que recibió el apoyo total del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de nuestra ciudad.

La idea era estampar las Islas Malvinas y la fecha del triunfo de la Selección ante Inglaterra en el Mundial, en la prenda que cada vecino acercara a la sede Falcón 971.

Bajo esa premisa, familias enteras se acercaron con su camiseta de Argentina, bandera, remera o guardapolvo para estampar las Islas en la prenda que cada uno deseara malvinizar.

"Esto es un mimo al alma", agradeció el Veterano Nelson Oscar Martínez en diálogo con La Nueva.

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"Esta es la siembra que nos propusimos hacer después del conflicto: que Malvinas no quede en el olvido y que sea sembrada la semilla para que las futuras generaciones sepan que Malvinas no fue un acto de irresponsabilidad y de locura, sino que hay un derecho que nos asiste y que queremos poder seguir reclamando", agregó Nelson.

Muy bien organizado y con gente en todos los sectores del Centro, la gente fue esperando afuera el llamado (luego de recibir un número asignado) para ingresar a la espera de su estampado, realizado por Lidia y algunas ayudantes.

"Esto superó todas mis expectativas. Me encanta que vengan familias completas, con criaturas muy chiquitas, papás con nenes o nenas de 5, o 10 años a querer estampar Malvinas", remarcó Lidia, mientras se tomó un respiro dejando por unos segundos su puesto.

Si bien la idea surgió para agregar las Islas a la camiseta de la Selección a modo de cuarta estrella, la gente podía acercar la prenda que deseara.

"Muchas docentes vinieron para usarla en lugar de la escarapela, estampamos guardapolvos, remeras todo tipo, de todo...", enumeró.

"Para Lidia -agregó Nelson-, un agradecimiento enorme, ella está emocionada y para nosotros es una caricia al alma. Nosotros, con el paso de los años, seguimos remando pero por mas que uno tenga el deseo por ahí el cuerpo no te acompaña y que haya otras personas más jóvenes, que tengan nuevas ideas para seguir malvinizando, es lo que anhelamos", agradeció uno de nuestro héroes.

"Nosotros nos estamos yendo, por una cuestión cronológica obviamente, y ver que la siembra está dando sus frutos en tantos niños, tantos adolescentes. Hace un rato pasó una adolescente de 12 o 13 años, me abrazó y se largó a llorar, porque no solamente compartió con nosotros sino que sus padres han ido sembrando eso. Es algo muy hermoso", agregó Néstor.

Durante la primera hora, más de 100 personas ya habían pasado por el lugar y se habían colocado más de 500 estampas.

"Siento una euforia que no te la puedo explicar, anoche dormí muy mal por si no llegábamos. Me quedé cortando vinilos para que todos puedan tenerlo y con los Veteranos ya dijimos que sino llegamos a estamparle a todos, haremos otro evento", avisó.

En definitiva, esta gran idea que hoy se vio reflejada comenzó a gestarse aquel 15 de julio, cuando Argentina, con un gol del bahiense Lautaro Martínez, venció a Inglaterra por 2 a 1 en Atlanta.

"Nos dio una mano enorme la Selección", admitió Nelsón, quien como casi todos vivió el partido muy emocionado.

"Me sentí un zonzo, porque se me caían las lágrimas. Miré a mi señora y también estaba emocionada. La frutilla del postre fue cuando sacaron la bandera. Yo digo que el fuego de Malvinas no está apagado, en algún momento peude que queden brazas nada más y esto fue una bocanada de aire que volvió a encender todo. Alcanza con ver cuanta gente hay acá, cuanta gente se emociona, pasa y nos dice gracias. Es maravilloso lo que hicieron desde lo deportivo pero también el mensaje que dejó nuestra Selección, estamos orgullosos de ellos", remarcó.

A partir de esta tarde, miles de prendas y cientos de vecinos irán por la vida con las Islas estampadas -con orgullo- en alguna prenda, dejando por ahí una semillita de malvinización.

"Todo esto es saber que la siembre no fue en vano, a veces nos preguntamos si la sociedad valorará el acto heroico de nuestro 649 héroes que quedaron allá y cuando ves esto pequeños crecimientos de esas semillas entendés que no fue en vano nuestra lucha cotidiana por malvinizar", remarcó Nelson.