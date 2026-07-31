Los bomberos de Stroeder iniciaron una nueva misión solidaria: partieron hacia El Impenetrable

Pasado el mediodía de hoy, siete servidores públicos del cuartel de Bomberos Voluntarios de Stroeder, emprendieron un largo viaja rumbo a El Impenetrable, en la provincia del Chaco, donde llevarán adelante una nueva misión solidaria junto a Cruzada Solidaria.

La delegación de la Capital del Coraje, está integrada por siete bomberos: la Jefe del Cuerpo Activo, subcomandante Cintia Peña, los bomberos Dante Sáenz, Jonathan Allendorf y Xavier Maas, además de Enzo Grazioli, y las bomberas Valeria Grazioli y Karen Malmoria.

En el camino, estaba previsto el paso por sus pares de General Daniel Cerri, para luego concretar el arribo al primer destino, mañana sábado, en la provincia de Formosa, donde se instalará el centro de acampe.

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Desde allí se recorrerán más de una decena de escuelas rurales, realizando distintas tareas comunitarias y brindando ayuda a las familias de la región.

Posteriormente, la misión continuará con base en la provincia de Santiago del Estero, desde donde también se recorrerán distintos sectores de Salta y Chaco, desarrollando actividades solidarias en aproximadamente 10 escuelas rurales, “las actividades solidarias se desarrollarán hasta el 8 de agosto, fecha en la que emprenderán el regreso a Stroeder”.

Desde el cuartel de Stroeder, agradecieron el enorme compromiso de toda la comunidad se logró reunir una gran cantidad de alimentos no perecederos, productos de limpieza, juguetes, útiles escolares, bicicletas y muchos otros elementos.

Además, se restauraron numerosos juegos donados para que puedan ser disfrutados por los niños de las distintas comunidades.

“Desde Bomberos Voluntarios de Stroeder y Cruzada Solidaria queremos abrazar a cada vecino, institución, comercio y colaborador que hizo posible esta nueva cruzada solidaria. Cada aporte, por pequeño que haya sido, representa una esperanza para quienes más lo necesitan. Gracias por acompañarnos un año más y por demostrar que la solidaridad siempre nos une”, expresaron desde el grupo. (Agencia Patagones)