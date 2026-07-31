La señal que dejó el cierre de la semana y qué pasó con las cotizaciones del dólar en Bahía

El mercado cambiario cerró la última rueda del mes de julio con el dólar blue en $1.540 para la compra y $1.560 para la venta en Bahía Blanca, consolidando una brecha respecto de las cotizaciones oficiales y financieras.

Por su parte, el dólar oficial del Banco Nación finalizó la jornada en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, mientras que el dólar MEP cerró en $1.516,80 comprador y $1.522,10 vendedor, manteniéndose por debajo del valor del mercado informal.

Minutos antes del cierre, el promedio relevado por InfoDólar ubicaba al tipo de cambio minorista en $1.466,53 para la compra y $1.517,90 para la venta, mientras que el blue en Bahía Blanca se negociaba en torno a $1.548 comprador y $1.576 vendedor, valores que luego ajustaron hasta las cotizaciones finales.

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De esta manera, el cierre semanal dejó al dólar blue en $1.560 para la venta, ratificando la firmeza del mercado informal en el último día hábil de la semana y manteniendo una diferencia de $50 respecto del dólar oficial vendedor del Banco Nación.

Por otra parte, el riesgo país argentino registró una nueva mejora en el cierre de la semana y finalizó en 430 puntos básicos, lo que representó una baja del 2,49% frente a la jornada previa.

El indicador había cerrado ayer jueves en 441 puntos, por lo que recortó 11 unidades durante la rueda.

La evolución del índice que mide el diferencial de riesgo de la deuda soberana fue seguida de cerca por el mercado, en un contexto donde los inversores continúan evaluando la situación financiera argentina y el comportamiento de los bonos en dólares.