La pelota paleta define a sus semifinalistas en el Torneo de la Amistad de Unión Vasca

La actividad de la pelota paleta continúa con gran expectativa en las instalaciones de Unión Vasca de Bahía Blanca, donde se desarrolla el Torneo de la Amistad 2026.

La competencia transita su etapa decisiva y ya se preparan los partidos correspondientes a los cuartos de final.

Los encuentros definitorios se están jugando hoy viernes con dos partidos: Rocco Ordoñez- -María Saez frente a Gerardo Ramos-Walter Rivas, mientras que también se medirán Marcelo de Uriarte-Gustavo González ante Sergio Iralde-Martín Diodato.

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La instancia continuará el próximo martes 4 de agosto, también con dos compromisos. Desde las 18 horas, jugarán Elsio Tasselli-Roberto Eizaguirre contra Sergio Lozan-Ezequiel Paez. Luego, a las 18.45, se enfrentarán Osvaldo Suárez-Martín Mahon y Gonzalo Ocampo-Juan Ezcurdia.

Tras la definición de los cuartos de final, el torneo ingresará en su etapa final con las semifinales previstas para el jueves 6 de agosto.

El cierre será el viernes 7, jornada en la que se disputará la gran final y posteriormente se realizará la tradicional cena de camaradería con entrega de premios.

Con una destacada participación y el acompañamiento de la comunidad pelotari, el Torneo de la Amistad vuelve a reunir a jugadores y aficionados en una de las disciplinas con mayor arraigo en la institución ubicada en Lamadrid 387.