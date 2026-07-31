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Conmebol fijó su postura ante la idea de la FIFA de comercializar sus eventos

El máximo organismo del fútbol sudamericano emitió un comunicado a través de su web y redes sociales donde detalla los pasos a seguir.

La UEFA, Confacaf y Asia plantearon su no rotundo al proyecto de la FIFA denominada FFE (Fifa Forward Enterprise), y hasta hoy la Conmebol no se había expresado al respecto.

Finalmente, este viernes, el ente del fútbol sudamericano expresó su mirada con relación al tema y aclaró en forma terminante: "Primero está el fútbol".

Mediante un comunicado a través de la página oficial del organismo y replicado vía redes sociales, expresó que solicitarán a la casa madre del fútbol mundial más información al respecto y aclaraciones con relación al alcance del proyecto. Este fue el mensaje completo emitido por la Confederación Sudamericana de Fútbol:

"La CONMEBOL reafirma que su prioridad será siempre el fútbol: sus valores, su gente y la pasión que lo convierte en el deporte más popular del mundo. Entendemos que el desarrollo del fútbol requiere decisiones de carácter comercial y financiero. Sin embargo, dichas decisiones deben estar siempre al servicio del fútbol y nunca por encima de su esencia.

El fútbol siempre está primero.

Desde que la CONMEBOL tomó conocimiento de la propuesta presentada por la FIFA en relación con el proyecto FFE, y en cumplimiento de sus procedimientos institucionales, inició un proceso de consultas con sus Asociaciones Miembro y convocó a una reunión de su Consejo con el único propósito de analizar y evaluar dicha propuesta con la responsabilidad y el rigor que el tema exige.

Con ese objetivo, la CONMEBOL solicitó a la FIFA información adicional y aclaraciones sobre distintos aspectos relativos al alcance, la estructura, la gobernanza y los posibles efectos del proyecto FFE.

La CONMEBOL continuará actuando con prudencia, responsabilidad y espíritu de colaboración, contribuyendo al fortalecimiento del fútbol mundial exclusivamente a través de los canales institucionales y de los principios de buena gobernanza.

La CONMEBOL hace un llamado a la unidad de toda la familia del fútbol y a anteponer siempre el fútbol por encima de cualquier otro interés".

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