El Municipio lanzó la licitación para concesionar el estacionamiento del Aeropuerto Comandante Espora

El Municipio de Bahía Blanca oficializó el llamado a Licitación Pública para concesionar la administración, explotación y funcionamiento de la playa de estacionamiento y el sector contiguo del Aeropuerto Comandante Espora, con el objetivo de modernizar integralmente el servicio y desarrollar nuevos espacios comerciales compatibles con la actividad aeroportuaria.

La iniciativa busca poner en valor un área estratégica de la ciudad ante el sostenido crecimiento de la actividad aérea en la región. Para ello, el pliego contempla que los oferentes presenten propuestas innovadoras que incluyan un plan de inversiones en infraestructura, entre las que se destacan:

Renovación integral del alumbrado: Instalación y reconversión a tecnología LED.

Mejoras en calles internas: Trabajos de conservación, bacheo y señalización vial.

Reacondicionamiento de la playa: Reparación de calzadas, delimitación de plazas y accesos.

Proyecto de paisajismo: Puesta en valor estética y ambiental del entorno.

El proceso licitatorio se llevará a cabo bajo la modalidad de concesión onerosa. Entre los requisitos exigidos, los oferentes deberán proponer el esquema tarifario del estacionamiento, su mecanismo de actualización periódica y el canon que abonarán al Municipio por la explotación del servicio. El procedimiento cuenta además con la formal conformidad del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).

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Apertura de sobres:

La apertura de las ofertas presentadas fue fijada para el próximo 14 de agosto de 2026, a las 10:00 horas, en la Sala Estomba del Palacio Municipal (Alsina 65).

Regularización del espacio público:

Cabe destacar que esta intervención resulta indispensable para dar solución a una problemática de larga data en el lugar, en la que el estacionamiento venía siendo utilizado de manera irregular por particulares y empresas como cocheras permanentes, ocupando los espacios durante las 24 horas del día.

Esta situación obstaculizaba e impedía el normal y adecuado uso de la playa por parte de los viajeros, visitantes y vecinos que requerían hacer un uso temporario de las instalaciones al momento de utilizar la terminal aérea.

Con la concesión, se garantizará el ordenamiento, la rotación vehicular y un servicio a la altura de las necesidades de Bahía Blanca.