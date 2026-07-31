Diluvia en AMBA y hay alerta naranja en más de 10 provincias por tormentas, granizo y vientos

Durante todo este viernes, las tormentas se sienten en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y el norte bonaerense.

El nivel de alerta naranja alcanza al este de la provincia de Buenos Aires, incluido todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y zonas cercanas, además del sur de Entre Ríos y sectores del sudeste de Santa Fe.

Según el SMN, estas áreas serán afectadas por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y actividad eléctrica.

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Se esperan valores de precipitación acumulada entre 60 y 100 mm, que pueden ser superados de forma puntual.

El nivel naranja implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

También rige una alerta amarilla en amplios sectores de Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba que no se encuentran comprendidos por el nivel naranja.

En estas zonas se esperan tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o localmente severas. Los fenómenos pueden estar acompañados por fuertes ráfagas, granizo, abundante lluvia en períodos breves e intensa actividad eléctrica.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubican entre 30 y 50 milímetros, aunque el organismo advirtió que esas cifras podrían superarse de manera puntual.

¿Cuándo rige la alerta en cada provincia?

-Buenos Aires: alerta naranja por la noche y amarilla por la madrugada.

-Entre Ríos: alerta naranja por la noche y la madrugada.

-Santa Fe: alerta naranja por la noche y la madrugada.

-Córdoba: alerta amarilla por la noche.

-Santiago del Estero: alerta amarilla por la noche y la madrugada.

La llegada de las tormentas también se reflejó en internet. “Clima” se ubicó entre las principales tendencias de búsqueda de Google en la Argentina, con miles de usuarios consultando el pronóstico y las zonas alcanzadas por las alertas del Servicio Meteorológico Nacional. (Fuente: TN).