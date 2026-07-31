El Gobierno advirtió a CTERA por el paro docente y exigió garantizar servicios mínimos

El Ministerio de Capital Humano advirtió este viernes que ante la convocatoria anunciada por CTERA a un paro nacional docente para el próximo lunes, "se encuentra plenamente vigente la Ley N.° 27.802 de Modernización Laboral, que establece a la educación como servicio esencial".

En este sentido, la cartera que conduce Sandra Pettovello remarcó que "el artículo 101 de la norma dispone la obligación de garantizar una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual del servicio durante las medidas de acción directa".

"Dicha norma asegura el cumplimiento de los servicios mínimos y de los porcentajes de operatividad previstos en ella, evitando la interrupción total de las actividades y resguardando el derecho a aprender de los estudiantes de todos los niveles", se señaló en un comunicado.

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Al respecto, se advirtió que "el incumplimiento por parte de las entidades sindicales será sancionado por los medios legales aplicables".

"El Ministerio de Capital Humano reafirma su compromiso con la continuidad del servicio educativo y el cumplimiento de la legislación en vigor, promoviendo así que se pueda acceder a la educación aún durante las medidas de fuerza", finalizó el comunicado. (Fuente: NA).