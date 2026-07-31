Milei afirmó que “es deshonesto decir que Estados Unidos nos salvó” económicamente

El presidente de la Nación, Javier Milei negó que el gobierno estadounidense de Donald Trump haya “salvado” a la Argentina financieramente el año pasado para sostener el programa económico.

“Es intelectualmente deshonesto decir que nos salvó Estados Unidos”, afirmó, y contó que “de los 70.000 millones, Estados Unidos aportó 2.500. Estamos hablando de un número que es menos del 5%. Es muy deshonesto que, de una torta de 100, digas que todo cambió por el 3%. Parece una cargada”, sentenció en una entrevista televisiva.

Además, según supo la Agencia Noticias Argentinas, en materia económica esbozó una pregunta retórica: “¿En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pueda soportar una corrida por el equivalente del cincuenta por ciento de las reservas?” y respondió: “Jamás en la historia”, para luego explicar: “Nosotros resistimos una corrida de 41.000 millones de dólares. No solo eso, porque nosotros en el medio limpiamos las LEFI y subimos los encajes”.

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A su vez, sostuvo que "la política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Nosotros pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad del 2024, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central".

Y, respecto de la inflación, dijo: "Si vos mirás la inflación mayorista, hubo meses que tuvo deflación, que es la que yo siempre usé. Si lo querés tomar por IPC, va a tardar más".

Por otro lado, en el reportaje que brindó al canal Telefe, el mandatario nacional se refirió al seleccionado nacional de fútbol en relación a la exhibición de la bandera que los jugadores mostraron con la frase: “Las Malvinas son argentinas”, tras ganar la semifinal del mundial ante Inglaterra.

"No está bueno mezclar agua y aceite. Es un deporte, es un juego, mezclar eso es un problema. De hecho, en la misma línea se manifestó (Lionel) Scaloni, que es una mente brillante", dijo.

Y agregó: "si, en la emocionalidad y la alegría de todos por el partido, mostraron la bandera, es entendible. Los jugadores lo pueden hacer, por las emociones. Lo que no puede pasar es que eso lo haga un político".

En tal sentido, marcó que "el gol de Maradona a los ingleses no nos devolvió las Malvinas. Los mayores avances los logramos nosotros desde la diplomacia (...) Esas bravuconadas de un barrabrava no llevan a ningún lado".

Milei volvió a defender a Manuel Adorni

Sobre quien fue su jefe de Gabinete, el presidente Milei dijo: "Hablé hace muy poco con Adorni, pero lo que ocurre es que estuve con muchos viajes y no pude verlo. No tengo problemas". Además, añadió: "Creo que hubo un ataque desproporcionado porque me parece que tocó el ego de los periodistas".

Y si bien "para mí, él es honesto", "Lo va a determinar la Justicia" consideró el presidente, pero "yo creo que es inocente. A diferencia de otros gobiernos, nosotros somos el único que no interfiere en la Justicia".

Milei sobre la visita de la titular del FMI, Kristalina Georgieva

"¿Sabés lo que es la experiencia de que llegue Kristalina Georgieva (titular del FMI) y se encuentre con la motosierra en el escritorio? Es impresionante", expresó Milei.

En tal sentido, avanzó con las retóricas al sostener: "¿Cuándo viste a un político que quiera bajar el gasto y devolverle la libertad a la gente? Todos los políticos quieren gastar" aseguró y se diferenció al decir "y yo le quiero devolver la plata a la gente. Y lo hago, de hecho".

Por último, sobre la boleta única subrayó que "la modificación del esquema de votación, de la Boleta de Papel, no le permitió a los K hacer fraude y les dimos vuelta 15 puntos. La modificación del esquema para evitar el fraude permitió que la población tenga conciencia de cómo el kirchnerismo roba elecciones" y sostuvo que "a pesar de todo el daño que causó la oposición, no solo en el Congreso, sino también en la calle, buscando hacer actos terroristas. No quieren cambiar". (NA)